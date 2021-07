Genshin Impact: in arrivo Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West!

Attraverso i rispettivi profili social, il team PlayStation di Sony e gli sviluppatori di miHoYo annunciano che Aloy, la fiera guerriera protagonista di Horizon Zero Dawn e del sequel Forbidden West, entrerà presto a far parte della dimensione fantasy di Genshin Impact.

Descritta come una "salvatrice proveniente da un altro mondo", Aloy visiterà il Teyvat per andare in cerca di nuove sfide e mettersi alla prova contro avversari non meno temibili delle Macchine con cui ha dovuto fare i conti in Zero Dawn e con le quali dovrà "chiudere i conti" in Horizon Forbidden West.

Gli sviluppatori cinesi non forniscono però ulteriori dettagli sulle abilità, sulle armi e sulle caratteristiche esclusive di Aloy in Genshin Impact, ma si limitano a riferire che l'avventuriera della serie esclusiva di Guerrilla Games sarà presto disponibile su PS4 e PlayStation 5 "per un periodo di tempo limitato".

L'accesso al nuovo personaggio avverrà in due fasi. La prima si aprirà il 13 ottobre contestualmente alla pubblicazione dell'update 2.2 di Genshin Impact: per poter sbloccare Aloy basterà accedere a Genshin Impact su PS4 e PS5 e seguire le indicazioni fornite dal messaggio automatico recapitato nella casella di posta ingame.

La seconda fase, invece, è prevista per il 24 novembre con l'update 2.3 gli esploratori del Teyvat potranno reindossare i panni di Aloy in un evento apposito che, come previsto nella prima fase, verrà sbloccato attraverso il messaggio automatico ricevuto ingame nella casella di posta del proprio account.

In attesa di ammirare le prime scene di gameplay di Aloy in Genshin Impact, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale sul gameplay di Horizon Forbidden West e al riassunto delle novità di Genshin Impact 2.0 con tre personaggi inediti.