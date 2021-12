Genshin Impact: in arrivo i forzieri Junk Chest con ricche ricompense?

Un leaker affidabile della community di Genshin Impact ha svelato l'arrivo di un nuovo tipo di forzieri presto disponibili nella zona di Enkanomiya, anche se al momento non ci sono dettagli ufficiali a riguardo.

La zona di Enkanomiya di Genshin Impact dovrebbe fare la sua comparsa con uno dei prossimi aggiornamenti del gioco e tra le altre cose introdurrà anche un nuovo tipo di cassa apparentemente chiamata Junk Chest (ma il nome potrebbe essere provvisoria).

Questi forzieri includeranno tra le 10.000 e le 15.000 Mora, la valuta virtuale utilizzata in gioco, in totale la nuova zona di Enkanomiya dovrebbe includere oltre 200 forzieri standard e 82 Junk Chest che conterranno in totale tra gli 800.000 e oltre un milione di monete Mora, un bottino davvero ricco per i giocatori che potranno così far scorta della preziosa valuta in-game.

L'aggiornamento 2.3 di Genshin Impact è uscito a inizio dicembre, gli sviluppatori dovrebbero togliere i veli agli update 2.4 e 2.5 all'inizio del nuovo anno, con le festività di Natale ci aspettiamo pochi aggiornamenti a riguardo e un nuovo livestream potrebbe essere in programma per inizio gennaio, in questa occasione probabilmente ne sapremo di più su Enkanomiya e sui nuovi forzieri che dovrebbero fare la loro comparsa in gioco.