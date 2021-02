Genshin Impact avvistato su PS5: il free-to-play è in arrivo su next-gen?

La Taiwan Digital Game Rating Committee, la commissione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi destinati ad essere commercializzati sul mercato taiwanese, ci ha offerto ieri un piccolo spaccato di futuro aggiungendo nel proprio database una serie di videogiochi non ancora annunciati ufficialmente dai rispettivi produttori.

Ieri vi abbiamo parlato di The Great Ace Attorney Chronicles, la presunta raccolta dei due spin-off della serie Ace Attorney ambientati nell'Era Vittoriana, classificata per PlayStation 4, Switch e PC. C'è dell'altro, però: nel database sono apparsi anche Tales from the Borderlands per Nintendo Switch (una versione del gioco che Gearbox non ha annunciato neppure al recente Borderlands Show) e Genshin Impact per PlayStation 5.

Genshin Impact è uno dei più grandi fenomeni videoludici degli ultimi anni: forte della sua formula di distribuzione free-to-play, del riuscito stile grafico in stile anime e del solido sistema di combattimento elementale, Genshin Impact dello studio cinese miHoYo ha già catturato un'ampia platea di videogiocatori su PlayStation 4, PC e dispositivi mobili iOS e Android. Un anno fa ci è stato confermato il suo arrivo su Nintendo Switch (ad oggi non ancora avvenuto) e, se la commissione taiwanese dice il vero, arriverà anche su PlayStation 5 con un aggiornamento grafico dedicato. Allo stato attuale, ricordiamo, può essere eseguito su PS5 in retrocompatibilità.