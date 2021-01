Genshin Impact: in arrivo il supporto ai controller PlayStation e Xbox su iOS

Dalle colonne del blog ufficiale di MiHoYo, gli autori della software house cinese preannunciano l'arrivo di un importante aggiornamento per la versione Mobile di Genshin Impact.

Gli autori dell'avventura ruolistica a mondo aperto che ha rappresentato un vero e proprio successo mondiale nel 2020, con oltre 17 milioni di download ascrivibili alla sola versione Mobile a un mese dalla sua uscita, sottolineano infatti come dalla Versione 1.3 di Genshin Impact sarà possibile utilizzare i controller PlayStation e Xbox su sistemi iOS.

I rappresentanti di MiHoYo sottolineano infatti come "abbiamo sentito le vostre grida: dall'update 1.3 in poi, i dispositivi aggiornati ad iOS 14 o versioni successive supporteranno i controller wireless Xbox (versione Bluetooth), il controller wireless Xbox Elite Serie 2, il DualShock di PlayStation 4 e i controller Bluetooth specifici per iOS (in quest'ultimo caso con supporto parziale e legati a determinati modelli, ndr)".

In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle novità contenutistiche e sulle funzionalità inedite introdotte con l'update 1.3 per PC, PS4, PlayStation 5 e sistemi mobile, vi ricordiamo che dal 23 dicembre scorso è disponibile l'aggiornamento 1.2 di Genshin Impact con Albedo e Ganyu.