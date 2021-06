Genshin Impact, aspettando la regione di Sumeru: chi è Cyno?

Manca ormai poco tempo al debutto delle novità previste dall'update 1.6 di Genshin Impact, con il team di MiHoYo pronto a rendere disponibili ulteriori contenuti per il free to play.

Guardando ancora oltre, tuttavia, la software house cinese sembra ponta ad ampliare sempre più la Regione di Teyvat. In particolare, il team ha già confermato che la prossima area ad essere introdotta nell'Action RPG sarà la Regione di Sumeru. Tra le figure chiave dell'area figura Cyno, ora ufficialmente candidato a essere uno dei prossimi personaggi giocabili in Genshin Impact.



Già mostratosi in un trailer e apparso nel manga dedicato al gioco, Cyno è un personaggio maschile originario di Sumeru, area geografica legata all'elemento Dendro. Ricco di conoscenze e dalla personalità pacata, il giovane è impiegato presso l'Accademia di Sumeru. Per il momento, non è dato sapere se Cyno sarà un personaggio da 4 o 5 stelle, così come la sua finestra di debutto. Pare tuttavia ragionevole ipotizzare che l'attesa per Sumeru sarà ancora lunga, con Genshin Impact che sembra accogliere una sola nuova Regione ogni anno.

Già disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite launcher proprietario, Genshin Impact è ora disponibile anche su Epic Games Store. Ricordiamo che il free to play dovrebbe approdare anche su Nintendo Switch, ma il team di sviluppo non ha per il momento confermato una finestra di lancio ufficiale per la versione del gioco.