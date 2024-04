Genshin Impact: al via l'Astra Carnival Coppa del principe, torneo con Primogems gratis

A pochi giorni di distanza dal debutto della versione 4.5 di Genshin Impact, il team di sviluppo del celebre free to play ha svelato tutti i dettagli in merito al torneo di Invokazione del Genio che coinvolgerà tutti i paesi del mondo e permetterà a chiunque di ricevere ricompense gratis.

La nuova stagione dell'Astra Carnival: Coppa del principe permette a qualsiasi giocatore interessato di candidarsi e provare a qualificarsi. L'evento competitivo si svolgerà nei prossimi mesi (da maggio a luglio 2024) e tutti i duelli dalla Top 32 alle finali verranno trasmessi anche in diretta su tutte le principali piattaforme social come TikTok, X/Twitter, YouTube e Twitch. Il montepremi del torneo è di 60.000 dollari americani ed ognuno dei due vincitori (quello dell'evento orientale e quello dell'evento occidentale) si aggiudicherà una ricompensa di 16.000 dollari americani.

Come dicevamo, però, tutti potranno ricevere ricompense gratis. Chiunque si candiderà al torneo e giocherà il primo duello per la qualificazione riceverà in compenso 160 Primogems gratis, a prescindere dall'esito del match. In caso di vittoria, i giocatori riceveranno anche un esclusivo dorso per le carte della modalità Invokazione del Genio.

I giocatori interessati possono già candidarsi tramite un Google Form e avranno tempo per completare la procedura fino al 15 aprile 2024 alle ore 17:59 del fuso orario italiano.

Sapevate che Arlecchino arriverà con la versione 4.6 di Genshin Impact?

