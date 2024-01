Genshin Impact si avventura nelle acque di Fontaine in un cosplay di Furina

Il team di Hoyoverse sembra non volersi più fermare. Dopo aver conquistato il premio di miglior gioco mobile del 2023 con Honkai Star Rail ai TGA 2023, la software house ci riprova con un titolo nuovo di zecca. Non dimentichiamoci però di Genshin Impact, da cui la cavalcata vincente è cominciata.

Zenless Zone Zero è la nuova hit mobile dagli autori di Genshin Impact. Si tratta di un nuovo free to play ideale per chi è già familiare con la serie Honkai. In questa nuova epopea sci-fi il giocatore viene portato nella città di New Eridu, l'ultimo baluardo del genere umano. Fuori dai confini della città, il mondo è invaso da creature mostruose conosciute come Ethereal che fuoriescono dagli Hollow, dei portali che collegano le dimensioni. Il compito del giocatore, in quanto guerriero, è di ripulire il mondo da questa minaccia.

Al momento Zenless Zone Zero è ancora in fase Beta, per cui gli appassionati dovranno attendere ancora qualche tempo prima di poterci mettere su le mani. Nell'attesa, il fandom può intrattenersi con l'update 4.4 di Genshin Impact, in arrivo proprio nelle prime settimane di febbraio 2024.

Con questo cosplay di Furina da Genshin Impact torniamo al fianco della Archon di Fontaine, legata indissolubilmente all'elemento Hydro. Icona dell'Opéra Épiclèse, a interpretare l'eroina a 5 stelle è la celebre cosplayer Sophie PeachMilky.