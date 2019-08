Genshin Impact: l'avventura ispirata a Zelda Breath of the Wild arriverà su PS4 nel 2020

Come annunciato durante il ChinaJoy 2019, Genshin Impact arriverà su PS4 nel 2020. Con la presentazione ufficiale del progetto arriva inoltre la conferma, da parte di Sam Lai di miHoYo, della trasposizione occidentale di questa ambiziosa avventura ruolistica a mondo aperto che si ispira a Zelda BOTW.

Come ribadito da Sam Lai di miHoYo Technology sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale, l'intenzione degli sviluppatori di Shanghai è infatti quella di consentire al maggior numero possibile di persone di tuffarsi nelle variopinte atmosfere di questo progetto che, inutile nasconderlo, attinge a piene mani dalla storica produzione anime del Sol Levante e, naturalmente, dallo stesso Zelda Breath of the Wild.

Il titolo ci permetterà di esplorare Tevyat, una dimensione fantasy sconvolta dall'arrivo di una stirpe di demoni che minaccia di spezzare l'armonia venutasi a creare tra i diversi villaggi che imperlano il paesaggio. Dal punto di vista strettamente ludico, Genshin Impact darà modo agli appassionati di action RPG di plasmare ed evolvere il proprio personaggio lungo una campagna principale votata all'esplorazione e alla risoluzione di enigmi, con dungeon e regioni misteriose ricche di tesori.

Il progetto di Genshin Impact, comunque, si trova ancora nel pieno dello sviluppo, da qui la necessità di attendere fino al 2020 (si spera entro e non oltre la prossima primavera) per assistere alla commercializzazione del porting europeo del titolo su PlayStation 4, oltrechè su PC e sistemi mobile.