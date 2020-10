Genshin Impact: l'avventura ruolistica di MiHoYo domina le classifiche di tutto il mondo

Stando a quando riportato dalle diverse società di analisi, Genshin Impact è diventato il gioco cinese con il miglior lancio internazionale di tutti i tempi. L'avventura ruolistica di MiHoYo domani infatti le classifiche sui dispositivi mobile e gode di ottimi piazzamenti su PS4 e PC.

Sin dal primo giorno dall'uscita Genshin Impact ha saputo attirare l'attenzione degli utenti di Twitch, toccando vette di 110.000 spettatori simultanei e battendo il record di altri titoli divenuti molto popolari come Fortnite. Secondo Qimai Data, il nuovo titolo di MiHoYo è la seconda applicazione per numero di incassi sull'App Store cinese battuta solo da Douyin, il corrispettivo di TikTok nella Repubblica Popolare Cinese. Gli analisti hanno stimato un guadagno attuale di 1,84 milioni di dollari solo sui sistemi operativi Apple.

Il successo del gioco è dovuto anche al grande numero di pre-registrazioni effettuate: 16 milioni nella sola Cina e circa 5,3 milioni nel resto del mondo. Come confermato dal co-fondatore di MiHoYo, Liu Wei, Genshin Impact ha potuto contare su un budget per lo sviluppo e per il marketing di oltre 100 milioni di dollari, denaro che è servito a sostenere l'enorme campagna pubblicitaria sul suolo cinese.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Genshin Impact è disponibile per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Sulle nostre pagine potete trovare approfondimenti e guide di Genshin Impact.