Genshin Impact: Baal, pesca e Interwined Fates gratis, tutte le novità dell'update 2.1

Nel corso di una diretta streaming dedicata, il team di sviluppo di Genshin Impact ha svelato al pubblico quali saranno le principali novità del free to play incluse nell'aggiornamento alla versione 2.1.

Il pezzo forte della diretta è stato ovviamente l'annuncio che finalmente conferma l'arrivo di Raiden Shogun (conosciuta anche come Baal), l'Archon Electro di Inazuma che abbiamo affrontato come boss nelle quest della nuova regione di Genshin Impact. È ancora presto per dare giudizi sul personaggio, ma dal filmato che ne mostra le abilità sembra promettere molto bene. Questo 5 Stelle è in grado di combattere con una lancia, ma all'attivazione dell'Elemental Burst inizia ad impugnare una katana elettrica con la quale infligge danni elementali agli avversari. Troviamo poi Sangonomiya Kokomi, altra 5 Stelle che appartiene all'elemento Acqua e sfrutta un catalizzatore per colpire gli avversari a distanza. Vi è infine Kujou Sara, arciera 4 Stelle di tipo Electro in grado di scatenare una tempesta di fulmini in un'area.

Chi vuole affrontare nuove minacce può invece andare a caccia di nuovi boss elementali e dell'atteso boss settimanale Signora, la minacciosa donna i cui attacchi elementali infliggono danni Pyro. L'update introdurrà anche nuove isole di Inazuma, dal momento che questa porzione della mappa non è ancora completa. In aggiunta troviamo nuovi eventi che coinvolgono la raccolta di collezionabili e mettono in palio altri Primogems gratis. La patch introdurrà anche la possibilità di andare a pesca, ampliando così le possibilità in termini di gameplay offerte dal gioco. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno annunciato un evento celebrativo per il primo anniversario durante il quale si potranno ottenere gratuitamente 10 Interwined Fates da investire nel banner a tempo di armi o personaggi.

Avete già visto il video dedicato ad Aloy in Genshin Impact?