Genshin Impact: da Baizhou alla nuova mappa, le novità della versione 3.6

Mentre l’arrivo di Fontaine con la versione 4.0 di Genshin Impact non sembra essere così lontano, Hoyverse ha pubblicato un altro aggiornamento per il suo popolare free to play che ha introdotto personaggi attesi da tempo e tanti contenuti inediti. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità disponibili con l’update 3.6 di Genshin Impact.

Finalmente arriva Baizhou

Se dobbiamo passare in rassegna i contenuti della versione 3.6 di Genshin Impact non possiamo che iniziare dai banner dei personaggi, entrambi parecchio interessanti. La prima fase non prevede alcuna new entry del roster, ma dubitiamo che ciò scontenti i giocatori dell’action RPG a mondo aperto, dal momento che i due 5 Stelle disponibili sono sicuramente tra i più apprezzati dai fan. Da un lato troviamo la splendida Nilou, elegante danzatrice appartenente all’elemento Hydro che combatte utilizzando una semplice spada, e dall’altro ritroviamo Nahida, la tenera Archon Dendro la cui rerun farà faville per le casse degli sviluppatori. Al suo debutto, questo personaggio è stato snobbato da molti, per poi essere rivalutato dalla community solo in seguito alla rimozione del suo banner: ora che è tornato, siamo più che sicuri che in molti decideranno di approfittarne per ottenerla o addirittura costellarla, spendendo molte delle Primogems messe da parte. Che decidiate di provare a sbloccare Nilou o Nahida, i personaggi 4 Stelle che troverete con maggiore facilità saranno Kuki Shinobu (Electro), Dori (Electro) e Layla (Cryo).

Tra un paio di settimane arriveranno invece i banner a tempo della seconda fase dell’aggiornamento, al cui interno troviamo ben due eroi inediti. Il primo è probabilmente tra i più attesi in assoluto dai videogiocatori, dal momento che parliamo di un personaggio presente nella storia sin dal lancio del gioco: ovviamente ci stiamo riferendo a Baizhou, il medico di Liyue che si prepara ad arrivare come eroe 5 Stelle legato all’elemento Dendro e abile nell’uso del catalyst. Al momento non conosciamo a sufficienza Baizhou per comprendere quanto possa essere utile rispetto ad altri guerrieri, ma tra la capacità di generare scudi e sparare proiettili che danneggiano i nemici e curano i membri del party, è probabile che possa trattarsi di un personaggio di supporto da tenere d’occhio. Al fianco di Baizhou troviamo poi un eroe che non ha bisogno di molte presentazioni, visto che Ganyu è una delle più apprezzate dai giocatori di Genshin Impact, complice sia la sua bellezza che la sua incredibile forza. Per quello che riguarda gli eroi 4 Stelle del banner doppio, non sappiamo quali personaggi saranno presenti come rate-up, ma è ufficiale che tra questi troveremo Kaveh: questo architetto di Sumeru armato di spadone utilizza abilità appartenenti all’elemento Dendro ed è molto atteso dai fan anche per via del suo aspetto.

Dobbiamo inoltre segnalare che con l’update è arrivata anche una piccola modifica al banner permanente, la quale è abbastanza importante poiché aggiunge per la prima volta un personaggio 5 Stelle di un elemento già presente, ovvero il Pyro. Oltre a Diluc, anche Dehya potrà essere trovata esprimendo un desiderio nel banner tradizionale oppure perdendo un 50/50 in quello a tempo. Visto il poco interesse dei giocatori nei confronti del kit di questa guerriera di Sumeru, non sappiamo quanto possa essere apprezzata questa mossa, che andrà inevitabilmente a ridurre le possibilità di ottenere una copia degli altri personaggi.

Sumeru si espande ancora

Ancora una volta, Hoyoverse non si è limitata ad introdurre solo nuovi banner e nell’aggiornamento alla versione 3.6 di Genshin Impact troviamo anche una nuova area della mappa che va ad ampliare ulteriormente il deserto di Sumeru. La nuova area si estende a nord-ovest del deserto di Hadramaveth e consiste in uno specchio d'acqua e due grossi punti d'interesse: il primo è un luogo molto simile al resto della porzione desertica di Sumeru e in cui spiccano splendidi alberi dalle foglie rosa, invece l’altro è uno spettrale isolotto ricoperto di flora caratterizzata dal colore verde e blu. Oltre a fare da sfondo alle nuove quest, inclusa quella di Nahida, nella nuova area di Tevyat troviamo anche nuovi nemici minori chiamati Hilichurl Rogue, che non sono altro che le versioni elementali (Anemo e Hydro) dei goblin che abbiamo imparato a conoscere - e ad ammazzare - nel corso degli anni. Le vere star dell'update sono però i due boss, che potremo affrontare a cadenza regolare. Il primo è un boss settimanale di tipo Dendro, il Dragon of Verdure: si tratta di uno splendido drago che possiede poteri dell'elemento verde e che si può sbloccare proprio completando la quest di Nahida. L'altro è invece un World Boss ed è una sorta di mix di nemici già noti: stiamo parlando dell'Iniquitous Baptist, un ibrido tra l'Abyss Herald e i Lector che può combattere usando vari elementi, mettendo così in grande difficoltà i membri del party.

Al centro delle attenzioni dei fan di Genshin Impact troviamo sicuramente anche i due nuovi set di artefatti, che permetteranno di costruire nuove build con i personaggi già disponibili e con quelli in arrivo. Nel caso di Nymph’s Dream, si parla di un set che aumenta l'Hydro DMG con due pezzi e con un full set fa sì che alcune mosse vadano ad attivare una speciale funzione chiamata Mirrored Nymph, che può essere accumulata fino a tre volte per migliorarne gli effetti, ovvero aumentare ulteriormente ATK e Hydro DMG. Si tratta quindi di un set ottimo per Childe, Ayato e altri personaggi legati all'acqua. Vourukasha's Glow ha invece effetti completamente diversi: se con un set da due va ad aumentare gli HP, un full set fa sì che Elemental Skill ed Elemental Burst infliggano il 10% di danno in più, senza contare che subire danno fa aumentare dell'80% il DMG (con la possibilità di accumulare 5 cariche). In questo caso, a beneficiare di questi bonus saranno soprattutto Dehya e Nilou.

È inutile dire che la versione 3.6 include anche numerosi eventi, alcuni dei quali sono già noti ai giocatori. Senza dilungarci troppo sulle attività che permetteranno di ottenere fiumi di Primogems gratis nelle prossime settimane, segnaliamo l’interessante evento Parade of Providence, durante il quale scopriremo nuovi dettagli su Kaveh e vedremo partecipare diversi personaggi, uno proveniente da ogni scuola di Tevyat. Completando ogni missione dell’evento, sarà possibile sbloccare anche una copia di Faruzan gratis, così da ampliare senza costi aggiuntivi la propria collezione.

Insomma, si tratta di un aggiornamento abbastanza ricco che precede l’arrivo di Kirara con la versione 3.7 di Genshin Impact, prevista a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2023.