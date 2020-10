Genshin Impact bannato in Belgio su PS4, promuove il gioco d'azzardo?

Genshin Impact è un successo planetario con oltre 100 milioni di dollari incassati in pochissime settimane, tuttavia gli sviluppatori cinesi miHoYo stanno riscontrando problemi in Belgio, dove il gioco è stato bannato dal governo.

Genshin Impact può essere scaricato in Belgio su PC e Android ma non su PlayStation 4 dove il gioco è stato rimosso dal PlayStation Store. Il motivo? La presenza di casse premio e acquisti in-app paragonabili al gioco d'azzardo per le leggi vigenti nello stato.

Il Belgio è stato tra i primi paesi a bloccare la vendita dei Punti FIFA e gli acquisti in-app sui giochi mobile Nintendo, c'è da dire però che Genshin Impact risulta ancora scaricabile e utilizzabile su PS4 tramite un account estero, segno di come sia davvero difficile far rispettare determinate regole in un settore come quello dei videogiochi.

Gli sviluppatori non si sono pronunciati in merito al ban su PS4 in Belgio, come detto oltretutto il gioco può essere scaricato liberamente su PC e Android e pubblicità di Genshin Impact continuano a circolare sui social network e sui canali di celebri YouTuber locali. Lo sapevate? Uno stramer ha speso 2.000 dollari su Genshin Impact con l'obiettivo di trovare il suo personaggio preferito.