Genshin Impact: il banner di Venti torna con l'update 1.4

Sebbene Genshin Impact abbia accolto nel corso dei mesi numerosi personaggi nei banner a tempo, uno degli eroi ancora oggi particolarmente amati dai giocatori del free to play è Venti. Per la gioia degli utenti che non hanno ancora l'eroe 5 Stelle nella propria collezione, presto sarà nuovamente possibile provare ad ottenerlo.

MiHoYo ha infatti confermato che il primo banner a tempo dell'update 1.4, in arrivo tra pochi giorni, metterà a disposizione dei giocatori non solo la nuova eroina 4 Stelle Rosaria, ma avrà anche elevate probabilità di contenere Venti. Per chi non lo sapesse, questo personaggio di tipo Anemo è considerato il migliore per quello che riguarda il ruolo di supporto e la sua abilità più forte gli consente di attirare in un vortice tutti i nemici più piccoli, eliminandoli tutti in una manciata di secondi con la giusta combinazione di personaggi. Si tratta quindi di un ottimo personaggio per chi ha bisogno di completare sfide a tempo o vuole velocizzare la pulizia di aree dai nemici più piccoli e fastidiosi.

L'arrivo del banner con l'aggiornamento 1.4 sarà anche l'occasione perfetta per chi ha già il personaggio nel proprio party e vuole provare ad ottenerne le Costellazioni, dal momento che trovare dei doppioni in Genshin Impact consente di sbloccare delle potenti abilità passive.

Vi ricordiamo che l'update 1.4 di Genshin Impact sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dal prossimo 17 marzo 2021 e solo gli utenti PC, Android e iOS potranno effettuare il preload poche ore prima del suo debutto. Non dimenticate inoltre che avete solo poche ore per ottenere Primogems gratis con l'evento Vishaps and Where to Find Them di Genshin Impact.