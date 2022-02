Genshin Impact: una Beidou tutta italiana nel cosplay di Miikhy

Il continente di Teyvat è vasto, col continente che ospita tanti regni e città-stato, ognuno con i propri ordinamenti e tradizioni. E nel mondo di Genshin Impact, nella zona orientale esplorabile dai videogiocatori, c'è proprio una città-stato molto importante che dà i natali a diversi personaggi ottenibili e quindi giocabili.

Il regno di Liyue, a tutti gli effetti una città-stato, è circondata da montagne e mari in un'ambientazione e architettura di stampo cinese. Dando sul mare, ha anche un porto dove è attraccata una certa flotta, enorme e vasta, di grande potenza, che risponde al nome di Crux, un riferimento alla costellazione della Croce del Sud. E anche il suo capitano ha un nome che richiama una delle costellazioni più importanti del nostro cielo.

Dal 28 settembre 2020 in Genshin Impact è presente Beidou, una donna con abiti scuri e cremisi e una benda sull'occhio e il cui nome significa "Grande Carro". Con quattro stelle di rarità e con una visione Electro, praticamente opposta a quella di Morax, si presenta nella vita reale a Mantova grazie alle foto di Miikhy Deafening. La cosplayer italiana mostra varie foto con un cosplay di Beidou sicura di sé e perfetta.

A breve, sempre di origine orientale, arriverà in Genshin Impact Yae Miko, ma non sarà l'unica dato che in seguito arriveranno Ayato e The Chasm.