Genshin Impact: la bellezza di Nilou in questo cosplay arabeggiante

Dicembre 2022 sarà un mese importante per gli appassionati di Genshin Impact. Studio MiHoYo porterà nel videogioco alcune novità con un nuovo aggiornamento: ci sarà infatti l'update 3.3, molto importante soprattutto per gli italiani, dato che finalmente ci sarà Genshin Impact in italiano. Un momento storico per il gacha che vedrà nuovi utenti.

Infatti, oltre gli italiani che già giocano e non hanno problemi con l'inglese o si sono abituati a questo modello, ci saranno orde di altri giocatori che si aggiungeranno grazie alla traduzione nella nostra lingua. Di conseguenza, molti toccheranno con mano i territori di Mondstadt, di Liyue, di Inazuma e ovviamente anche la regione che da poco è stata inserita in Genshin Impact, Sumeru.

La terra è lussureggiante e anche desolata, a seconda dell'area scelta, e in questo contesto si muovono tanti personaggi che si rifanno a una cultura asiatica di varie origini. Ad esempio, c'è molto che ricorda il Medio Oriente e la Persia con Nilou, una ragazza dai capelli rossi che indossa veli e abiti leggeri. Di rarità 5, è possibile sbloccarla, ma anche ammirarla all'opera in questo cosplay di Nilou da Genshin Impact.

E insieme alla traduzione italiana, Genshin Impact inserirà altri personaggi sempre da Sumeru nei prossimi aggiornamenti.