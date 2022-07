Genshin Impact: le bellezze di Sumeru nella video panoramica della nuova regione

In vista dell'attesa versione 3.0 di Genshin Impact, il team miHoYo ci reimmerge nelle atmosfere del celebre GDR gratuito confezionando una video panoramica sulle ambientazioni di Sumeru, la nuova regione che avremo modo di esplorare presto su PC, PlayStation e sistemi mobile.

Tra foreste lussureggianti e infuocati deserti, la nuova finestra multimediale che il team miHoYo apre sul futuro prossimo di Genshin Impact è la perfetta cartina tornasole delle sorprese che attendono tutti gli appassionati del kolossal free-to-play con la patch 3.0 in arrivo a breve.

Ad accompagnare il filmato troviamo anche gli interventi degli sviluppatori, con un commento a caldo sul lavoro che stanno portando avanti per ampliare ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico di Genshin Impact.

La regione di Sumeru, però, sarà solo una delle tante novità previste dalla software house cinese: il prossimo aggiornamento, infatti, porterà in dote anche Dendro, un elemento che si sommerà a quelli già sbloccabili dai Traveler per combinarne e moltiplicarne l'efficacia, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente immaginare in termini di approcci al sistema di combattimento e di libertà offerta agli appassionati dell'action GDR nella costruzione e personalizzazione della propria build.

In attesa di sapere se l'update 3.0 sarà o meno disponibile entro fine agosto, date un'occhiata alla nuova video panoramica sui biomi di Sumeru e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova ambientazione esplorabile di Genshin Impact. Qualora ve la foste persa, qui trovate la prima parte del video gameplay di Sumeru di Genshin Impact.