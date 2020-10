Genshin Impact: boom di iscritti su Discord, superato anche Fortnite

Disponibile da circa tre settimane, Genshin Impact è il nuovo free to play di miHoYo che sta spopolando sia tra gli utenti PlayStation 4 e PC che tra quelli iOS e Android grazie alla sua compatibilità con un gran numero di dispositivi. L'esplosione della popolarità del gioco gli ha anche permesso di registrare un picco di iscritti su Discord.

Come ci hanno tenuto a far sapere gli sviluppatori su Twitter, il gioco vanta ora più di 640.000 iscritti, numero davvero elevato se consideriamo da quanto poco tempo il prodotto è disponibile sul mercato rispetto ad altri colossi del mondo videoludico. Per comprendere meglio l'importanza del risultato ottenuto dal free to play occorre confrontare questi numeri con quelli di altri giochi di successo: Minecraft ha ad esempio 647.000 iscritti sul server ufficiale Discord e Fortnite Battaglia Reale "solo" 620.000. Ciò significa che in così poco il titolo gratuito con microtransazioni ha superato Fortnite e quasi raggiunto Minecraft, ovvero i due giochi più famosi e giocati di sempre.

Chissà se il team di sviluppo deciderà di festeggiare un simile traguardo con qualche tipo di ricompensa per tutti i giocatori, nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile un nuovo codice di Genshin Impact utile per ottenere 30 Primogems gratis.

Sapevate che Klee è disponibile in Genshin Impact con una nuova ondata di ricompense gratis?