Genshin Impact: la calma di Sucrose in un cosplay dell'alchimista

La community di giocatori nostrana di Genshin Impact ha festeggiato l'arrivo della lingua italiana. I fan del Bel Paese stanno dunque avendo modo di conoscere tutti i protagonisti dell'Hoyoverse, tra cui anche l'alchimista Sucrose. Eccola in un cosplay in grado di infondere calma e tranquillità.

Arrivati nella città di Mondstadt, i giocatori possono avventurarsi nel quartier generale dei Cavalieri di Favonio, dove è possibile imbattersi in Sucrose. La ragazza è una bio-alchimista in possesso della Visione Anemo che presta servizio come assistente di Albedo, il capo alchimista dell'unità di cavalieri.

Sucrose è una ragazza curiosa, che passa il suo tempo facendo esperimenti. È infatti ossessionata dalla ricerca e si annoi ogni qualvolta non è presa da uno dei suoi esperimenti. Si può dunque dire che Sucrose è una ragazza che ama trascorrere il suo tempo da sola e che ha scarse capacità sociali.

In questo cosplay di Sucrose da Genshin Impact vediamo l'alchimista in uno dei suoi rari momenti lontana dalle sperimentazioni. La ragazza è infatti immersa nella natura, mentre si gode con leggerezza un attimo di calma.

A realizzare questa pacata interpretazione è la cosplayer Anastasia Tretyakova, che ha replicato alla perfezione l'aspetto della alchimista. Sucrose ha capelli corti tinti di verde menta e indossa l'uniforme da alchimista dei Cavalieri di Favonio. Vi ricordiamo che su Genshin Impact 3.4 esordiranno altri due personaggi.