Genshin Impact: si può cambiare il nome del personaggio?

Come accade nella stragrande maggioranza dei videogiochi moderni che possiedono una componente multigiocatore di qualche tipo, anche in Genshin Impact dovrete impostare un nome per il vostro avatar prima di potervi lanciare all’avventura all’interno del mondo di gioco, in modo da fornire un'identità personalizzata al vostro alter-ego virtuale.

Nel caso in cui il nome scelto all’inizio del gioco non sia più di vostro gradimento, o nel caso in cui desideriate semplicemente modificarlo per un qualsiasi altro motivo, sarete contenti di sapere che è in effetti possibile cambiare il nome e l'avatar del proprio personaggio in qualsiasi momento durante il gioco e senza dover sostenere alcun costo, né virtuale né tantomeno concreto. Sarà quindi possibile cambiare il proprio nome nel gioco tutte le volte che vorrete, e tutto quello che dovrete fare per modificare il nome del vostro personaggio in Genshin Impact è seguire la breve procedura descritta qui sotto:

Aprite il menu del gioco

Cercate il nome del vostro account nell’interfaccia che comparirà e premete l’icona a forma di matita che si trova di fianco ad esso

Dalla lista di opzioni che compariranno selezionate Modifica Nome, la terza opzione dall’alto, e inserite il nuovo nome che desiderate venga visualizzato da quel momento in avanti

Al termine di questi semplici e veloci passaggi avrete quindi modificato il nome del vostro personaggio all’interno di Genshin Impact, e di conseguenza gli NPC del mondo di gioco e gli altri giocatori inizieranno a visualizzarvi con il nuovo nome inserito.