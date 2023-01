Genshin Impact: un carismatico cosplay di Kujou Sara, la Devota del Divino

Il 2022 si è chiuso all'insegna di Genshin Impact e pare proprio che questa tendenza proseguirà anche nel nuovo anno. Con le grandiose novità in arrivo attraverso i futuri update, questo sarà vero a maggior ragione per quanto riguarda il mondo dei cosplay.

Le novità dell'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact sono state già presentate da MiHoYo e includono eventi, skin e nuovi personaggi. Occorre dunque fare scorta di Primogems con i codici di gennaio 2023 di Genshin Impact, anche se una delle più ambite tra i cosplayer resta ancora Kujou Sara.

Fedele allo Shogun Raiden, per cui combatte per impadronirsi delle Vision con il titolo di Devota del Divino, è una donna carismatica che onora sempre la parola data. Kujou Sara è la figlia adottiva del Clan Kujou che guida le truppe di Inazuma agendo come un guerriero tengu dalle ali scure come un corvo.

In questo cosplay di Kujou Sara da Genshin Impact la vediamo con i suoi capelli color indaco, tagliati a caschetto, mentre fissa estasiata le meraviglie di Inazuma. Al lato del capo è presenta la maschera da tengu rossa che ricorda il volto di un uccello. Il suo abbigliamento Solenne Purezza è composto da un abito tradizionale bianco, abbinato a una gonna viola e adornamenti dorati. A condividere questa interpretazione è la cosplayer Alice Dias.