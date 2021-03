Genshin Impact celebra l'annuncio dell'update 1.4: come ottenere 300 Primogems gratis

MiHoYo ha deciso di festeggiare nel migliore dei modi l'annuncio dei contenuti in arrivo nella versione 1.4 di Genshin Impact, in arrivo tra pochi giorni. Il team responsabile dello sviluppo del free to play ha infatti pubblicato tre nuovi codici grazie ai quali si possono ricevere gratuitamente 300 Primogems ed altre risorse.

Di seguito potete trovare il breve elenco con tutti i codici grazie ai quali i giocatori del free to play possono ottenere grosse quantità di Primogems, Mora e qualche materiale per il potenziamento dei personaggi e delle armi:

KTNSCQWW922M - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 10 unità di Mystic Enhancement Ore (i cristalli viola per potenziare le armi) ET7ADQFF8KJR - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 5 unità di Hero's Wit (i manuali viola per potenziare i personaggi) PSNTC8FEQK4D - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Primogems e 50.000 Mora

Il procedimento utile per riscattare i codici in questione su una qualsiasi piattaforma supportata dal gioco (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Android e iOS) è sempre la stessa: avviate Genshin Impact, effettuate l'accesso al menu delle impostazioni, selezionate la voce "Account" e infine selezionate "Redeem code". A questo punto vi verrà data la possibilità di accedere alla tastiera virtuale (o fisica, se siete su PC) e di inserire i codici da riscattare. Questo procedimento è consigliabile però per i soli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5, dal momento che i giocatori PC e smartphone possono effettuare il riscatto molto più velocemente da PC: fate il login con le vostre credenziali sul sito ufficiale e cliccate sul tasto "Redeem code" in alto a sinistra. Nella nuova finestra selezionate Europa come server e nella terza area di testo inserite il codice.

Va precisato che tutti i codici proposti sono attualmente validi e gli sviluppatori non hanno fornito alcun tipo di dettaglio sulla loro durata, quindi potrebbero scadere anche nel giro di qualche ora. Oltre a consigliarvi di riscattarli al più presto, nel caso in cui uno di questi non dovesse funzionare sul vostro account vi invitiamo ad assicurarvi di aver raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10 e di non aver riscattato lo stesso codice in passato. Non dimenticate inoltre che le ricompense non vengono automaticamente aggiunte all'inventario, ma vanno riscattata manualmente dai giocatori accedendo alla posta in game e cliccando sul tasto "Claim all", così da ottenere ogni singola ricompensa inclusa nelle lettere ricevute.

Vi ricordiamo che per i prossimi giorni potrete ottenere ogni giorno Primogems gratis in Genshin Impact grazie all'evento Vishaps and Where to Find Them. Sulle nostre pagine potete inoltre trovare la guida completa alle abilità di Hu Tao e alle sue migliori build in Genshin Impact.

Se non l'avete ancora fatto, date anche un'occhiata ai vecchi codici per ottenere Primogems gratis in Genshin Impact, dal momento che alcuni di questi continuano ad essere validi.