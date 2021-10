Genshin Impact cerca di coinvolgere Elon Musk, poi ci ripensa: lo strano caso

Mentre i giocatori dell'Action RPG hanno ora la possibilità di sbloccare Aloy gratis in Genshin Impact su PC, il team di MiHoYo si è reso protagonista di una bizzarra iniziativa.

Per festeggiare il superamento dei 2 milioni di follower per l'account Twitter ufficiale del gioco, la software house ha infatti deciso di proporre una sfida alla community. Dando vita ad un secondo account, battezzato "Paimon2themoon" e dedicato all'NPC Ella Musk, MiHoYo ha chiesto al pubblico di iniziare a seguirlo in massa. L'obiettivo? Convincere nientemeno che Elon Musk a realizzare uno streaming su Genshin Impact!

Il programma è stato accompagnato dalla presentazione di una serie di obiettivi molto specifici, che includevano anche la possibilità (al raggiungimento di 5 milioni di follower) che il CEO di MiHoYo invitasse personalmente Elon Musk a visitare la sede del team di sviluppo cinese. Parliamo al passato, perché all'improvviso, dopo solo quattro ore dal lancio dell'iniziativa, gli autori videoludici hanno cambiato idea, cancellando la campagna e rimuovendo il cinguettio con cui era stata annunciata.



A contribuire alla decisione potrebbe essere stata anche la pessima accoglienza riservata dal pubblico anglofono all'iniziativa, stranamente pubblicizzata soltanto dall'account occidentale dell'Action RPG. In attesa di eventuali aggiornamenti sulla bizzarra iniziativa, Gorou e Arataki Itto si preparano ad ampliare il roster di Genshin Impact.