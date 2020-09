Genshin Impact è un clone di Zelda? Gli sviluppatori provano a chiarire

A pochi giorni dal lancio di Genshin Impact, gli autori di MiHoYo rispondono ufficialmente a coloro che criticano il progetto considerandolo come una copia di Zelda Breath of the Wild.

In un'intervista concessa a FreeMMOStation, i rappresentanti del team di sviluppo cinese si sono riallacciati alle critiche mosse da chi ritiene che Genshin Impact sia un clone di Zelda BOTW per dichiarare che "The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei videogiochi più popolari e rispettati del settore, è uno dei quei titoli che il nostro staff ha tenuto in grande considerazione. In un posto che il nostro team ha condiviso l'anno scorso, è stato detto che Zelda BOTW era una delle nostre fonti d'ispirazione per la creazione di Genshin Impact in virtù del fatto che stavamo realizzando un action ruolistico a mondo aperto".

Fatta questa dovuta precisazione, i ragazzi di MiHoYo aggiungono che "è importante notare come un volta che prenderete parte al nostro videogioco, troverete che l'esperienza di Genshin Impact è molto diversa da quella di Zelda BOTW. Genshin Impact offre una storia e dei personaggi completamente originali, e il gameplay principale verte attorno alla creazione di un gruppo composto da più personaggi. Anche il sistema di combattimento si basa sull'interazione tra diversi elementi della squadra. Mentre ci accingiamo a chiudere la fase di Beta, i giocatori saranno presto in grado di scoprire le caratteristiche uniche che Genshin Impact saprà offrire loro".

L'uscita di Genshin Impact è prevista per il 28 settembre su PC, PlayStation 4 e sistemi mobile iOS e Android, con la versione Nintendo Switch attesa al lancio in un secondo momento. Per saperne di più sull'opera di MiHoYo, e sulle sue analogie o differenze grafiche e ludiche con Zelda, vi lasciamo al video alla scoperta di Teyvat e alla nostra analisi della closed beta di Genshin Impact.