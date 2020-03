Genshin Impact: Closed Beta in arrivo il 19 marzo, nuovo gameplay trailer

Lo sviluppatore miHoYo è lieto di annunciare che la closed beta di Genshin Impact sarà disponibile su PC e dispositivi mobile a partire dal 19 marzo. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer per il gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Anche se il gioco è previsto in uscita su PS4, Nintendo Swich, PC e dispositivi mobile, la closed beta del gioco sarà disponibile dal 19 marzo solo su PC e smartphone.

Se siete interessati a partecipare alla versione di prova del titolo, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato tutto quello che c'è da sapere sulla closed beta occidentale di Genshin Impact.

Ricordiamo che Genshin Impact si presenta come un GDR open world ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il gioco è ambientato nel continente di Teywat, un mondo fantasy composto da sette diverse città-stato. Dopo essersi misteriosamente risvegliato in questa landa, il protagonista si metterà sulle tracce dei propri fratelli, avventurandosi in un viaggio che lo porterà ad acquisire il controllo di diversi elementi naturali.

Saremo chiamati a combattere contro numerosi nemici, esplorare dungeon e acquisire il controllo di un nutrito cast di personaggi. Tra le caratteristiche delle produzione troviamo anche delle dinamiche multiplayer. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra videoanteprima di Genshin Impact.