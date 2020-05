Genshin Impact: co-op cross platform in arrivo con l'ultima Closed Beta

La compagnia asiatica miHoYo ha annunciato che la fase finale della Closed Beta di Genshin Impact si terrà nei prossimi mesi e più precisamente nel terzo trimestre dell'anno (tra giugno e agosto) su PlayStation 4, PC, iOS e Android.

Gli interessati possono registrarsi alla Beta di Genshin Impact, le fasi finali della Closed Beta vedranno il debutto della modalità cooperativa con supporto Cross-Platform, questo vuol dire che i giocatori potranno cooperare e collaborare indipendentemente dalla versione del gioco in proprio possesso.

Il produttore Hugh Tsai fa sapere di aver valutato attentamente i feedback della community e per l'ultima sessione Beta il team apporterà varie migliorie al comparto tecnico, all'ottimizzazione ed al bilanciamento, la co-op cross-platform è uno degli elementi cardine di Genshin Impact e per questo gli sviluppatori si prenderanno il tempo necessario per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione.

Genshin Impact è atteso su tutte le piattaforme citate (e su Nintendo Switch) tra la fine del 2020 e il 2021, la finestra di lancio non è stata ancora rivelata, il gioco verrà distribuito come free to play e sarà dunque scaricabile gratis con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.