Genshin Impact: Coltello Sacrificale del Cacciatore, posizione degli Agenti

Nel GDR Action di miHoYo il livellamento delle armi (o Ascensione) avviene per step successivi, che richiedono l'accumulo di determinate risorse. In questa guida vi sveliamo come fare per raccogliere il più velocemente possibile una delle risorse più richieste: il Coltello Sacrificale.

Gli Agenti sono le fonti migliori per acquisire questa risorsa. Nemici particolarmente difficili da abbattere a causa dell'elevato danno e del potere di invisibilità, si spawnano in tutta la mappa del gioco ma li troverete sicuramente in 3 punti precisi. Potrete tornare in queste location regolarmente e farmare gli Agenti, dal momento che si re-spawneranno di continuo.

Luhua Pool

Teletrasportatevi al grande lago e cercate nel punto di mappa intorno alla "L" di Pool. In poco tempo avvisterete un Agente nero che cammina lungo la riva.

Rovine di Dunyu

Teletrasportatevi alla Statua dei Sette; appena più a sud, vedrete un'area con una grande rovina. Là attorno troverete parecchi nemici che pattugliano la zona e, leggermente oltre, un altro Agente solitario.

Foresta di Pietra Guyun

Questo arcipelago nella parte sud-est della mappa di gioco nasconde un altro Agente. Lo troverete sull'isola più a sinistra, su cui potrete volare lanciandovi dai dirupi a nord di Porto Liyue.



Su Everyeye.it trovate anche la guida per sbloccare l'accesso a Cecilia Garden in Genshin Impact e le posizioni delle mappe dei pirati.