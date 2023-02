Genshin Impact: come accumulare tante Primogems gratis nel free to play

State approfittando dell'arrivo dei sottotitoli in italiano di Genshin Impact per muovere i primi passi nel free to play di Hoyoverse? Ecco allora qualche consiglio per accumulare rapidamente tante Primogems gratis.

Missioni giornaliere

La principale fonte di Primogems per i giocatori di Genshin Impact è il completamento delle attività giornaliere, contrassegnate da rombi viola sulla mappa. Tramite il menu 'Manuale dell'Avventuriero' (nella scheda Incarichi), i giocatori del free to play possono decidere in che regione di Tevyat completare le quattro quest giornaliere, il cui completamento fornisce 10 Primogems. Una volta portate a termine le missioni, recatevi presso Katheryne alla Gilda degli Avventurieri, così da ricevere anche un pacchetto contenente 20 Primogems. In questo modo otterrete un totale di 60 Primogems grazie alle daily quest.

Storia

Che si tratti delle missioni disponibili dal day one o di quelle aggiunte con i vari aggiornamenti, il loro completamento fornisce sempre una manciata di Primogems gratis. Vista la facilità con cui è possibile completare queste attività di gioco, potrebbe essere una buona idea velocizzare il loro completamento per sbloccare la valuta premium. Sappiate che le chiavi per accedere a nuovi capitoli della storia si sbloccano tramite il completamento delle missioni giornaliere, nella schermata delle missioni.

Esplorazione

Sebbene la ricompensa sia esigua, anche l'esplorazione del mondo di gioco è una fonte di Primogems gratis. Ogni forziere aperto fornisce una piccola quantità della valuta di gioco e, visto l'elevato numero di contenitori di loot sparsi in giro per la mappa, è possibile mettere da parte un po' di Primogems semplicemente aprendo i forzieri. Non dimenticate inoltre di raccogliere i collezionabili di ogni regione e consegnarli agli altari che fungono anche da checkpoint per il viaggio rapido: anche in questo modo potrete sbloccare risorse preziose e Desideri.

Obiettivi

Oltre a supportare i Trofei su PlayStation, Genshin Impact dispone anche di un sistema di obiettivi interno che si aggiorna con l'arrivo di ogni evento o aggiornamento gratuito. Completando questi achievement, potrete riscattare piccole quantità di Primogems che vanno ad aggiungersi alle altre ottenute in maniera gratuita e che contribuiscono a riempire il vostro portafoglio virtuale.

Eventi

Fra le principali fonti di Primogems troviamo ovviamente gli eventi a tempo limitato: in Genshin Impact è sempre attivo almeno uno di questi eventi e grazie ad essi è possibile ottenere grosse quantità di cristalli da investire per ottenere personaggi ed armi. In linea di massima, ogni evento garantisce circa 420 Primogems gratis, ma esistono anche eventi minori con meno ricompense ed altri con una durata maggiore che permettono di ottenere un numero di risorse più elevato. Sappiate che tutti gli eventi sono semplici da completare e le Primogems fanno parte sempre del set di ricompense che si ottengono alle difficoltà più basse, quindi è possibile ottenere i premi senza particolari sforzi.

Abisso

Ogni due settimane circa, anche i quattro piani più difficili dell'Abisso a Spirale vengono aggiornati e ciascuno di essi permette di ottenere un massimo di 150 Primogems (50 per ogni stanza). Questo significa che il completamento dell'Abisso ad ogni reset garantisce ulteriori 600 Primogems gratis. Se i vostri personaggi non sono sufficientemente potenti per completare tutto l'Abisso, vi suggeriamo di procedere al completamento dei primi due piani, poiché non serve un team troppo forte e con poco sforzo si possono ottenere 300 Primogems.

Negozio

Un altro modo per ottenere indirettamente Primogems gratis è quello di accedere al Negozio ogni tre settimane. Investendo le risorse che si ottengono esprimendo desideri, ovvero la Polvere Stellare, si possono acquistare 5 Desideri Intrecciati e 5 Incontri Predestinati ogni 21 giorni. Per chi non lo sapesse, si tratta dell'equivalente di 1.600 Primogems da investire nei banner a tempo e in quello predefinito.

