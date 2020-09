Genshin Impact: come aumentare velocemente il Livello Avventuriero

Per poter sbloccare la componente multigiocatore di Genshin Impact e poter così giocare insieme ai vostri amici, dovrete prima raggiungere il Livello Avventuriero 16. Ecco quindi alcune strategie per progredire rapidamente verso l’obiettivo.

Aumentare il proprio Livello Avventuriero non è necessario solamente per sbloccare la possibilità di giocare in multiplayer con alcuni amici, ma vi permetterà di ottenere nuove ricompense per ogni livello sbloccato, riscattabili alla Gilda degli Avventurieri. Il Livello Avventuriero di ogni giocatore aumenterà in maniera naturale semplicemente completando missioni e incarichi, esplorando il mondo di gioco ed effettuando tutta una serie di piccoli compiti extra legati alla categoria dell’avventura, tra cui trovare nuove casse di risorse e scoprire punti di teletrasporto.

La fetta maggiore di punti esperienza che potrete ottenere per il vostro Livello Avventuriero deriverà dal completamento di Domini, Commissioni e missioni Archon:

Missioni Archon - sono le missioni della storia principale, e sono di gran lunga quelle che vi ricompenseranno per il loro completamento con una maggior quantità di punti esperienza per il Livello Avventuriero: di conseguenza, assicuratevi di dedicarvi anima e corpo a queste missioni, soprattutto all’inizio del gioco, in modo tale da salire velocemente di grado.

Missioni Giornaliere - questi incarichi, come dice il loro nome, si rinnovano quotidianamente, e sono anch'essi una fonte importante di punti esperienza per far progredire il vostro Livello Avventuriero: ne forniscono infatti 250 per ogni missione completata, più un totale di 400 punti bonus al completamento di tutte le quest giornaliere.

Domini - completare i Domini Abissali vi permetterà di ottenere interessanti ricompense tra oggetti ed esperienza, e contestualmente farete aumentare il livello del Dominio: affrontandolo nuovamente, vi troverete di fronte a nemici e boss più potenti dei precedenti, ma che vi garantiranno ricompense ancora migliori.

Esplorazione - infine, non dimenticatevi di dedicare tempo all'esplorazione del coloratissimo mondo di gioco di Genshin Impact: trovare ed aprire casse di rifornimenti, sbloccare nuovi punti di teletrasporto e completare altre attività legate all'esplorazione sono tutte azioni che vi ricompenseranno con una certa quantità, seppure abbastanza modesta, di punti esperienza utili ad aumentare il vostro Livello Avventuriero, che una volta raggiunto il sedicesimo livello vi permetterà di sbloccare la modalità multigiocatore cooperativa, da affrontare insieme ad un massimo di altri 3 amici.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è scaricabile gratis per PC, Playstation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile con sistema operativo Android o iOS.