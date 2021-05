Genshin Impact: come si fa a collegare un account?

Genshin Impact è disponibile su differenti piattaforme, in particolare PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivi mobili con sistema operativo Android ed iOS, e implementa funzionalità di cross-save tra piattaforme diverse per permettere ai giocatori di mantenere i propri progressi anche cambiando dispositivo.

Il cross-save di Genshin Impact, attivo tra PC e dispositivi mobili ma non con PlayStation 4 e PlayStation 5, si basa su un sistema che tiene traccia dei progressi del vostro account di gioco collegandoli all’indirizzo email utilizzato per la creazione dell’account stesso. Sulle console PlayStation i progressi vengono invece collegati al vostro account PlayStation Network, e questo impedisce la condivisione e il trasferimento dei progressi con le altre piattaforme.

Per poter condividere i progressi e i salvataggi tra PC e dispositivi mobili vi basterà seguire una semplice procedura che andremo a descrivere nel dettaglio nelle prossime righe: in particolare dovrete collegare alla vostra piattaforma principale l’account delle piattaforme con cui avete intenzione di condividere i progressi. Per farlo aprite il menu delle Impostazioni alla voce Account, e selezionate l’opzione Link: a questo punto dovrete inserire l’indirizzo email dell’account che desiderate collegare e il codice di sicurezza che vi verrà inviato proprio all’indirizzo di posta elettronica inserito, e al termine dell’operazione l’account dell’altra piattaforma verrà collegato correttamente.

A questo punto potrete sfruttare la funzionalità di cross-save del gioco, che vi permetterà di riprendere la vostra avventura esattamente dal punto in cui lo avevate interrotto dopo aver cambiato piattaforma di gioco. In alternativa, potrete effettuare un’operazione molto simile tramite il collegamento di un account Facebook, Twitter o di altri social network in modo da velocizzare il processo di collegamento.