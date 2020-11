Genshin Impact: come creare la Condensed Resin, utile per le attività endgame

Con il debutto del recente aggiornamento di Genshin Impact, che ha portato il free to play targato MiHoYo alla versione 1.1, non solo è stato aumentato a 160 il valore massimo della Resina che si può accumulare nel tempo, ma è anche stato introdotto un particolare consumabile che aiuta a ripristinare velocemente questo valore: la Condensed Resin.

Che cos'è la Condensed Resin

Questo particolare consumabile non è altro che un'alternativa alla piccola luna e serve a ripristinare istantaneamente 40 unità di Resina. Ogni giocatore può portare nell'inventario un massimo di 3 Condensed Resin ma può crearne quante ne vuole, a patto di possedere gli oggeti necessari a costruirla.

Come si sblocca la Condensed Resin

Per sbloccare la Condensed Resin dovete far visita al nuovo NPC della città di Liyue che permette al giocatore di gestire il menu delle Fazioni. Tramite questa schermata potete notare che la ricetta per la Condensed Resin, ovvero "Instructions: Condensed Resin", si ottiene al livello 3 della fazione della seconda area di gioco. Se giocate da tempo non occorre far altro che riscattare tutte le ricompense già sbloccate in passato (sono retroattive), riscattare la ricetta e poi utilizzarla dall'inventario per aggiungerla ai progetti disponibili per il crafting.

Come si crafta la Condensed Resin

Per creare la Condensed Resin dovete recarvi presso una qualsiasi stazione per il crafting degli alchimisti e selezionare l'oggetto. I materiali richiesti per creare un'unità del consumabile sono 40 pezzi di Resina e un Crystal Core. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Crystal Core sono gli oggetti che si ottengono raccogliendo le farfalle azzurre (Crystalflies) in giro per la mappa.

Come potete intuire facilmente, quest'oggetto è incredibilmente utile nel caso in cui non doveste avere molto tempo per giocare e non volete perdere l'opportunità di utilizzare della Resina. Questa valuta serve infatti ad ottenere le ricompense delle attività endgame o quelle degli eventi. A proposito, avete già letto la nostra guida all'evento a tempo Unreconciled Stars di Genshin Impact? Grazie alla Condensed Resin vi tornerà molto più semplice sbloccare gratis Fischl e diverse centinaia di Primogems.