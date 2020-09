Genshin Impact: come effettuare il preload su PS4, PC, iOS e Android

Mancano ormai solo poche ore al debutto in tutto il mondo di Genshin Impact, il nuovo free to play che trae ispirazione da The Legend of Zelda Breath of the Wild e che è in arrivo su PlayStation 4, PC, iOS e Android. Scopriamo insieme come fare per effettuare il preload del gioco e prepararsi alla sua uscita.

PlayStation 4

Sulla console Sony la situazione è più contorta rispetto alle altre piattaforme, dal momento che il preload sarà disponibile solo all'apertura dei server per gli utenti non paganti. Gli acquirenti dell'Adventurer's Starter Bundle sul PlayStation Store possono invece già da ora scaricare tutti i file necessari all'avvio del gioco al lancio, previsto per questa notte. Il pacchetto ha un costo di 10,99 euro e contiene 150.000 Mora, oggetti consumabili e materiali per potenziare armi e personaggi.

PC

Chi ha intenzione di giocare Genshin Impact su PC può già procedere al preload scaricando il client proprietario direttamente dal sito ufficiale: basta scorrere verso il basso e cliccare sul tasto con su scritto "Windows" per avviare il download dell'installer. Avviate l'eseguibile e, al termine dell'installazione, cliccate due volte sulla scorciatoia creatasi sul desktop per avviare il client ed effettuare il preload vero e proprio di circa 11 GB.

iOS e Android

Su smartphone e tablet è tutto molto semplice, dal momento che il gioco viene gestito da Google ed Apple tramite i loro store digitali. Ecco di seguito le pagine attraverso le quali è possibile effettuare il preload sui dispositivi mobile:

Vi ricordiamo che Genshin Impact sarà disponibile dalle ore 4:00 del mattino (ora italiana) di domani, lunedì 28 settembre 2020. In attesa che il gioco esca, potete approfittare di un evento a tempo per ottenere armi ed oggetti gratis in Genshin Impact.