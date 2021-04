Genshin Impact: come effettuare l'upgrade gratis a PS5 e trasferire i salvataggi

Nel corso delle ultime ore è finalmente stata pubblicata la versione nativa per PS5 di Genshin Impact, il free to play di miHoYo che ora gira perfettamente sulla console di nuova generazione Sony grazie ad una serie di ottimizzazioni apportate dagli sviluppatori. Scopriamo insieme come aggiornare il gioco alla versione PS5 e trasferire i progressi.

Come effettuare l'upgrade da PS4 a PS5

I passaggi da seguire per aggiornare la versione del gioco sono davvero semplici. Innanzitutto vi consigliamo di eliminare dalla vostra PlayStation 5 la vecchia edizione del gioco, pensata per la vecchia generazione di console. A questo punto visitate il PlayStation Store e aggiungete alla raccolta la versione PS5 del free to play con un semplice click.

Se non riuscite a trovare il titolo direttamente dalla vostra console, vi proponiamo di seguito il link per scaricare il gioco su PlayStation 5 tramite la versione web dello store digitale Sony:

Una volta che il gioco è stato aggiunto gratuitamente alla vostra raccolta avete due modi per scaricarlo: avviare il download dalla libreria di PS5 oppure ricorrere sempre al sito ufficiale, il quale consente di scaricare il titolo da remoto. Nel primo caso dovete raggiungere la vostra raccolta e, prima di iniziare a scaricare, cliccare sul tasto con i tre punti a destra di "Scarica" assicurandovi che nel menu a tendina vi sia la versione PS4: in questo modo siete sicuri che la pagina che state visitando è relativa alla versione next-gen e potete quindi procedere cliccando sul tasto "Scarica" senza problemi. Se invece volete avviare il download da remoto, raggiungete la pagina della raccolta giochi e, in corrispondenza di Genshin Impact (quella con la dicitura PS5 sotto il titolo, come nell'immagine in calce alla guida), cliccate su "Scarica".

Se avete installato il gioco e non siete sicuri che quella sia la versione giusta, potete sempre fare un rapido controllo premendo il tasto Options quando il cursore è sull'icona del gioco per poi selezionare la voce "Versione del gioco".

Come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

A differenza di giochi come Marvel's Avengers e Crash Bandicoot 4: It's About Time, nel caso di Genshin Impact il sistema di trasferimento dei progressi è immediato e non richiede alcuna azione da parte dei giocatori. Trattandosi infatti di un prodotto funzionante esclusivamente online, tutti i dati relativi al giocatore sono conservati sui server e non c'è bisogno di effettuare alcun tipo di procedimento per poter trasferire personaggi, armi, Primogems e altro. In parole povere, vi basterà avviare il gioco su PS5 per ritrovarvi esattamente dove avete interrotto l'ultima volta su PS4/PS5.

Va precisato che non esiste al momento la possibilità di trasferire i progressi da PC/smartphone a PS4/PS5 ed è probabile che questa funzionalità venga introdotta in futuro. Nel frattempo è comunque possibile sfruttare il cross-play per giocare con altri utenti a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sull'utilissima mappa interattiva di Genshin Impact, grazie alla quale è possibile trovare in pochi secondi qualsiasi elemento (risorse, nemici, collezionabili e dungeon) in giro per Teyvat. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli sulle abilità di Rosaria e sulle sue migliori build in Genshin Impact, in attesa di esplorare meglio Yanfei ed Eula, protagoniste dell'update 1.5, nel corso dei prossimi giorni.