Genshin Impact: come eseguire il preload della patch 3.6 ed ottenere 600 Primogems gratis

Ci separano ormai poche ore dall'uscita della tanto attesa versione 3.6 di Genshin Impact, la quale introdurrà una nuova porzione di Sumeru e altri contenuti che ci terranno compagnia per le prossime sei settimane. Nel frattempo, Hoyoverse ha ufficialmente dato il via al preload dell'aggiornamento sulla maggior parte delle piattaforme.

Sul sito ufficiale di Hoyoverse è infatti stato confermato che è possibile procedere con il download di tutti i dati relativi all'update in arrivo il prossimo mercoledì. Chinuque giochi su PC (tramite il client ufficiale o Epic Games Store) deve semplicemente avviare il client e cliccare sull'icona gialla a forma di nuvola con la dicitura 'Pre-installazione del gioco': in questo modo verranno scaricati tutti i pacchetti da installare poi al debutto della nuova versione.

Chi gioca da mobile (Android o iOS) deve invece avviare il preload dall'interno del gioco: per tale procedura, è sufficiente accedere al menu delle impostazioni, selezionare Risorse ed infine 'Pre-installa ora'. In questo caso, prima di avviare il gioco all'uscita della versione 3.6 dovrete scaricare anche un piccolo aggiornamento su Google Play Store ed App Store, il quale però richiederà solo pochi secondi.

Purtroppo gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 non hanno la possibilità di scaricare questi file in anticipo e dovranno aggiornare il gioco in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento. Vi ricordiamo inoltre che la manutenzione programmata avrà inizio domani sera, martedì 11 aprile 2023, alla mezzanotte e si protrarrà fino alle 5 del mattino di mercoledì 12 aprile 2023. Al termine del processo, potrete avviare il gioco e riscattare un totale di 600 Primogems gratis divisi in due pacchetti che ritroverete nel menu della posta: il primo sarà per il periodo di inattività e l'altro per la correzione di bug.

