Genshin Impact: come eseguire il preload della versione 3.4, disponibile da oggi

Volete prepararvi all'arrivo della versione 3.4 di Genshin Impact? Sappiate allora che è già possibile iniziare a scaricare tutti i file dell'aggiornamento, così da iniziare a giocare subito al termine della manutenzione di domani notte. Scopriamo quali sono i passaggi da seguire per dare il via al download.

iPhone, iPad e Android

Per far partire il preload sulla versione mobile di Genshin Impact occorre avviare il gioco e recarsi nel menu delle impostazioni, il quale si può raggiungere prima cliccando sull'icona a forma di testa nell'angolo in alto a sinistra e poi selezionando l'icona a forma di ingranaggio. A questo punto selezionata la voce Risorse, cercate 'Preinstalla il pacchetto di risorse' e cliccate su 'Pre-installa ora'. Verrete così riportati nella schermata principale, nella quale verrà scaricato il pacchetto contenente tutti i file del prossimo aggiornamento. Sappiate però che, al momento dell'uscita della versione 3.4, dovrete aggiornare anche l'app su App Store e Google Play Store: tale processo sarà quasi immediato e sarà obbligatorio per poter giocare la nuova versione del free to play.

PC

Il preload della versione PC avviene tramite il client. Una volta avviato l'eseguibile di Genshin Impact, non dovrete far partire il gioco dal client, ma sarà necessario selezionare l'icona gialla a forma di nuvoletta con la scritta 'Preinstallazione del gioco': verrà così avviato il download dei pacchetti, i quali verranno poi installati automaticamente al primo avvio dopo la pubblicazione dell'update 3.4.

Per chi non lo sapesse, non vi è alcun modo per scaricare in anticipo i file del prossimo aggiornamento sulle console Sony. Questo significa che i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno iniziare il download dell'update al momento esatto della sua uscita, che dovrebbe essere fissata alle ore 5:00 del mattino di mercoledì 18 gennaio 2023.

In attesa del debutto dell'aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la tier list di tutti i personaggi disponibili ad oggi di Genshin Impact.