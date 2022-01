Genshin Impact: come ottenere più di 2.000 Primogems gratis nell'evento Lantern Rite

Oltre ad aver proposto un nuovo codice bonus di Genshin Impact per celebrare il Capodanno Cinese, miHoYo ha ufficialmente dato il via al più grande evento di sempre del free to play per PC, PlayStation e dispositivi Android/iOS, ovvero Lantern Rite.

L'evento a tempo dedicato proprio al Capodanno Cinese non farà rimpiangere a nessuno quello dell'anniversario, dal momento che permette di sbloccare gratuitamente tantissime Primogems. La prima ondata di gemme si può ottenere semplicemente effettuando l'accesso per sette giorni diversi (non consecutivi) durante l'evento grazie all'iniziativa che prende il nome di "May Fortune Find You".

Ecco di seguito l'elenco dei bonus che si possono ottenere con l'accesso giornaliero per le prossime due settimane:

Giorno 1: 1x Interwined Fate

1x Interwined Fate Giorno 2: 8.000 Mora

8.000 Mora Giorno 3: 2x Interwined Fate

2x Interwined Fate Giorno 4: 18x Mystic Enhancement

18x Mystic Enhancement Giorno 5: 2x Interwined Fate

2x Interwined Fate Giorno 6: 8x Hero's Wit

8x Hero's Wit Giorno 7: 5x Interwined Fate

Vi ricordiamo che 10 Interwined Fate corrispondono esattamente a 1.600 Primogems, dal momento che ciascun 'gettone' da spendere sui banner a tempo di armi e personaggi si ottiene convertendo 160 Primogems.

Non è però finita qui, poiché l'evento propone anche una serie di quest ed attività legate alla produzione di fuochi d'artificio che consente ai giocatori di accumulare centinaia di Primogems completandole tutte. Al momento è difficile quantificare il numero di gettoni distribuiti tramite queste attività poiché alcune sono ancora bloccate, ma ad occhio sembra che siano molte di più delle solite 420 Primogems gratis dei classici eventi.

Insomma, se avete bisogno di qualche gemma per provare ad ottenere uno dei personaggi disponibili nel banner a tempo o volete accumularne in quantità per sperare di trovare Yae Miko al suo debutto nel gioco (probabilmente con l'update 2.5), allora dovreste assolutamente approfittare di Lantern Rite.