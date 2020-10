Genshin Impact: come ottenere 300 Primogems gratis nell'evento Elemental Crucible

Per i prossimi giorni resterà attivo in Genshin Impact il nuovo evento a tempo basato su una particolare modalità cooperativa online. Scopriamo insieme come fare per accedere ad Elemental Crucible ed ottenere tutte le ricompense gratuite.

Come accedere ad Elemental Crucible

Per poter partecipare all'evento, che resterà attivo fino al prossimo 19 ottobre 2020 alle ore 4:59 del mattino, dovete innanzitutto aver raggiunto il Livello Avventuriero 20. A questo punto recatevi a Monstadt e parlate con l'alchimista, il quale vi inviterà a raggiungere il luogo chiamato Thousand Winds Temple (trovate il punto esatto nella mappa in calce alla guida). Qui dovrete eliminare una grossa creatura meccanica, dopodiché potrete interagire con la colonna al centro dell'arena per avviare il matchmaking e trovare altri giocatori con i quali completare l'attività.

Come vincere nella nuova modalità

Una volta avviata l'attività cooperativa, il vostro obiettivo è quello di raccogliere i cubi elementali (sia grandi che piccoli) che appaiono all'eliminazione dei vari nemici e consegnarli alla colonna centrale per caricare la barra visibile nella parte alta dello schermo. Ogni giocatore può trasportare un massimo di tre oggetti dello stesso elemento e se avete quindi due cubi di fuoco dovreste evitare qualsiasi contatto con quelli appartenenti ad altri elementi. In alcuni momenti del match è possibile vedere in alto un avviso che informa del buff temporaneo relativo ad un preciso elemento: raccogliete tre cubi di quell'elemento e consegnateli alla colonna per velocizzare il caricamento della barra e completare prima la sfida.

Ricompense gratuite

Al termine di una partita potete decidere se interagire con la colonna per spendere 40 unità di Resina ed ottenere manuali per il potenziamento degli eroi e punti esperienza per aumentare il livello avventuriero. Le principali ricompense si ottengono però dagli obiettivi dell'evento, tutti visibili nella sezione degli eventi a tempo (la stessa del premio per il login giornaliero, per intenderci). Qui potrete ottenere un totale di 300 Primogems completando 20 partite ed una serie di risorse per l'ascensione di armi e personaggi accumulando uccisioni e consegnando cubi. Esistono anche delle sfide del pass dedicate proprio all'evento, utilissime per guadagnare senza troppi sforzi almeno un paio di livelli.