Genshin Impact: come ottenere 420 Primogems gratis con l'evento Windtrace

Nel corso delle ultime ore è arrivato il secondo evento dell'update 2.4 di Genshin Impact, il quale prende il nome di Windtrace e permette ancora una volta ai giocatori del free to play miHoYo di divertirsi giocando a nascondino ed ottenere generose ricompense.

Grazie all'evento in questione, i giocatori possono infatti mettere da parte senza particolari difficoltà un totale di 420 Primogems gratis, le quali possono essere molto utili per chi vuole sbloccare uno dei prossimi personaggi. Per dare il via all'evento occorre accedere al menu Events, selezionare Windtrace e seguire il puntatore della quest, il quale vi condurrà fino all'NPC di Monstadt che consente di avviare le partite a nascondino.

Il funzionamento delle partite è molto semplice: tre giocatori devono nascondersi e hanno la possibilità di trasformarsi in oggetti dello scenario, invece il quarto giocatore funge da cacciatore e deve trovare gli avversari prima dello scadere del tempo. A meno che non vi piaccia particolarmente giocare questa modalità, sappiate che le monete utili per lo sblocco delle ricompense, ovvero i Windtrace Coins, si ottengono anche in caso di sconfitta (vincendo se ne ottengono semplicemente di più). Visitando poi la sezione 'Check rewards' nella pagina dell'evento si possono riscattare le ricompense gratis in base ai gettoni ottenuti e ai risultati raggiunti nelle partite completate (in questo caso le ricompense sono solo ed esclusivamente Mora).

Ecco di seguito la lista completa dei premi che includono Primogems gratis:

300 Windtrace Coins - Ricompensa: 60 Primogems, 3 unità di Guide to Freedom e 30.000 Mora

600 Windtrace Coins - Ricompensa: 60 Primogems, 3 unità di Guide to Resistance e 30.000 Mora

900 Windtrace Coins - Ricompensa: 60 Primogems, 3 unità di Guide to Ballad e 30.000 Mora

1.200 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Prosperity e 30.000 Mora

1.500 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Diligence e 30.000 Mora

1.800 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Gold e 30.000 Mora

2.100 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Transience e 30.000 Mora

2.400 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Elegance e 30.000 Mora

2.700 Windtrace Coins - Ricompensa: 40 Primogems, 3 unità di Guide to Light e 30.000 Mora

Va precisato che il limite iniziale di monete che si possono accumulare è di 1.200, il quale viene ogni giorno aumentato di 600. Questo significa che dal quarto giorno dell'evento (domenica 16 gennaio 2022) sarà possibile accumulare un massimo di 3.000 Windtrace Coin e sbloccare così tutte le ricompense in Primogems. Se avete bisogno di risorse per potenziare armi e personaggi potete continuare a accumulare la valuta nei giorni successivi e sbloccare così ogni singolo premio dell'evento.

