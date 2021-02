Genshin Impact: come ottenere Acquaint Fate gratis potenziando i personaggi

Sin dalla sua uscita lo scorso settembre, Genshin Impact è stato costantemente aggiornato non solo con nuovi contenuti, ma anche con meccaniche inedite che hanno semplificato la vita degli utenti e hanno permesso loro di sbloccare più agilmente eroi ed armi. Scopriamo insieme come fare per ottenere senza particolari sforzi i preziosi Acquaint Fate.

Quella di cui vi parleremo oggi è una meccanica di gioco presente da diverse settimane ma che, per via dell'assenza di tutorial e della difficoltà nel reperirla tra i menu, potrebbe essere sfuggita anche ai giocatori più assidui del free to play MiHoYo. Ci riferiamo nello specifico alla possibilità di ottenere la valuta di gioco utile per accedere alle loot box semplicemente potenziando i personaggi presenti nel proprio party tramite l'ascensione, ovvero quella pratica attraverso le quali si spendono risorse rare per aumentare il livello massimo di un eroe. D'ora in poi, infatti, sarà possibile ottenere un Acquaint Fate alla prima, alla terza e alla quinta ascensione di ogni personaggio: in parole povere, potete guadagnare tre gettoni per ogni eroe. Gli Acquanted Fate non vengono automaticamente aggiunti all'inventario ma vanno riscattati manualmente visitando il menu "Characters" e selezionando il singolo eroe: a questo punto cliccate sull'icona a forma di Primogem in alto a destra (se giocate su console o utilizzate un controller su PC/smartphone/tablet, basta premere la freccia destra della croce digitale nella stessa schermata) e selezionate l'icona dei vari step dell'ascensione per far apparire a schermo l'immagine degli Acquaint Fate da riscattare. Questa meccanica è retroattiva e, di conseguenza, chiunque disponga di uno o più personaggi può correre ad avviare Genshin Impact su una qualsiasi piattaforma e riscattare tutti i gettoni nel relativo menu.

Va precisato che in questo caso si tratta di Acquaint Fate e non di Interwined Fate: ciò significa che i gettoni in questione possono essere utilizzati solo ed esclusivamente nel banner permanente e non in quelli a tempo (al momento è attivo quello di Keqing). In calce alla guida trovate anche un'immagine che abbiamo realizzato per voi con tutti i dettagli su come raggiungere il menu e riscattare queste ricompense.

