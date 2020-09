Genshin Impact: come ottenere armi e risorse gratis su PC, Android e iOS

A pochi giorni dal debutto ufficiale di Genshin Impact, titolo che potrà essere scaricato gratuitamente su PC e dispositivi mobile, il team di sviluppo ha dato il via ad un mini-evento che permetterà ai giocatori di accumulare un bel po' di oggetti con qualche click.

Per partecipare all'evento dovete innanzitutto avere un account ed effettuare l'accesso al sito ufficiale (chi non ha un profilo può crearne uno in pochi secondi). A questo punto potete visitare la pagina dell'evento ogni giorno fino al prossimo 10 ottobre 2020 (ultimo giorno dell'evento) e attivare per un massimo di sei volte il mini-gioco attraverso il quale è possibile ottenere oggetti più o meno rari: si va dai consumabili di basso valore alle armi rare a quattro stelle. Per poter ottenere i ticket utili ad effettuare i tentativi basta cliccare sul tasto "Task" e visitare le pagine consigliate (potete anche cliccare sul tasto relativo alla condivisione Twitter e Facebook, il biglietto vi verrà assegnato anche senza che condividiate il post): a questo punto potete selezionare "Play" e cliccare su ogni singolo quadrato per svelare il premio finale. Ogni venticinque tentativi avrete inoltre il 100% di probabilità di ottenere una delle due armi a quattro stelle in palio.

Al momento non è ben chiaro quale sia il funzionamento del sistema attraverso il quale potremo trasferire gli oggetti nel gioco, ma questa funzionalità dovrebbe essere sbloccata a breve nella scheda "Inventory Preview".

Va infine precisato che questo evento riguarda esclusivamente le versioni PC, iOS e Android del gioco e che quindi chi giocherà su PlayStation 4 non potrà partecipare in alcun modo.

Vi ricordiamo che il titolo arriverà il prossimo 28 settembre 2020 (in Italia potremo giocare nella notte tra il 18 ed il 29 settembre) e sulle nostre pagine potete consultare l'elenco completo dei dispositivi supportati da Genshin Impact oltre ai requisiti di sistema della versione PC.