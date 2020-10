Genshin Impact: come ottenere il diamante d'argento brillante

Se volete continuare a livellare il vostro avventuriero in Genshin Impact, a un certo punto avrete bisogno di un oggetto particolare, il Diamante d'argento brillante. Il problema è che questo diamante non si trova nel loot casuale del gioco, ma si ottiene in modo un pò diverso. Vediamo come.

Per ottenere un Diamante d'argento brillante dovrete raggiungere il grado 15 nell'Adventure Rank. Quando avrete ottenuto questo rango troverete semplicemente nel vostro inventario il Diamante, pronto per essere utilizzato nell'ascensione dei personaggi. Come aumentare più velocemente l'Adventure Rank?

Il modo più semplice è esplorare il mondo e completare le tante missioni, i compiti, le quest degli Arconti e i Domini che incontrerete. Anche scoprire le Statue dei Sette nelle varie regioni e sbloccare i Teletrasporti aumenterà il vostro rango avventura. Non dimenticate, inoltre, le Missioni giornaliere, che saranno sbloccate a un certo punto del gioco e vi garantiranno, al completamento, 250 xp a testa e 400 se le farete tutte. Si resettano quotidianamente, quindi sono una fonte continua di punti xp Avventura.

Detto questo, gli altri oggetti necessari per l'Ascensione del personaggio a parte il Diamante sono reperibili visitando il negozio "With Wind Comes Glory" a Mondstadt. Adesso siete pronti per continuare ad aumentare il livello dei vostri avventurieri! Avete già letto la nostra guida su come sbloccare il Battle Pass di Gendshin Impact e ottenere ricompense gratuite?