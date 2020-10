Genshin Impact: come ottenere gratis ben 200.000 Mora

Se nelle prime fasi di Genshin Impact i Mora non hanno grande importanza, dopo una manciata di ore di gioco ci si può rendere conto di quanto questa valuta di gioco continui a scarseggiare poiché viene utilizzata per potenziare armi, personaggi ed artefatti. In questa guida vi spiegheremo quindi come ottenerne 200.000 in pochi secondi.

Questa generosa cifra di monete d'oro si nasconde all'interno di un lussuoso forziere all'interno della banca di Liyue, l'enorme città a sud della mappa che potete raggiungere subito dopo aver completato il tutorial e che esplorerete necessariamente nel corso della quest principale. Il vostro obiettivo è quello di entrare all'interno della struttura e salire la scala che può essere trovata sulla destra, la quale conduce direttamente al forziere la cui apertura dà al giocatore i 200.000 Mora. Come avrete notato, si tratta di un baule raro e dovrebbe quindi rigenerarsi ogni 21 giorni. Vi consigliamo quindi di segnarvi la sua posizione sulla mappa per controllare periodicamente la sua eventuale ricomparsa, così che possiate rimpolpare il vostro portafoglio e continuare a potenziare qualunque oggetto faccia parte della vostra collezione senza porvi alcun problema per quello che riguarda i Mora. Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel trovare il punto esatto sulla mappa, vi suggeriamo di dare un'occhiata al video che trovate in apertura della guida, così da raggiungerlo immediatamente teletrasportandovi al punto di viaggio rapido più vicino (a patto che l'abbiate sbloccato). In alternativa trovate anche una pratica mappa con sopra segnato il luogo da raggiungere all'interno della seconda città.

Avete già letto la nostra guida su come raggiungere l'isola segreta e completare la sua quest in Genshin Impact? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate una lunga guida con i consigli per iniziare a giocare a Genshin Impact, che è disponibile gratis su PlayStation 4, PC (tramite client proprietario), dispositivi Android e iOS.