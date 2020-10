Genshin Impact: come ottenere gratis 240 Primogems e 30.000 Mora

Nel corso della notte tra il 21 ed il 22 ottobre i server di Genshin Impact sono stati spenti per circa 4 ore per via di una manutenzione programmata, durante la quale il team di sviluppo ha pubblicato una piccola patch per sistemare una serie di bug minori. Per scusarsi del disagio, miHoYo ha deciso di donare a tutti 240 Primogems e 30.000 Mora.

Come ottenere gratis 240 Primogems

Per poter riscattare i Primogems, ovvero la valuta di gioco che consente di provare a sbloccare nuove armi e personaggi nella sezione Wish, non dovete far altro che visitare il menu della posta in game e cliccare sul tasto "Claim" in corrispondenza del messaggio contenente i 240 Primogems (60 per ogni ora nella quale i server sono stati offline). Per poter ricevere la ricompensa dovete aver raggiunto il Livello Avventuriero 5 prima del 22 ottobre 2020 all'una di notte e avrete tempo per riscattare il premio entro il prossimo 25 ottobre 2020 alle ore 5:00 del mattino.

Come ottenere gratis 30.000 Mora

Se invece volete ricevere i 30.000 Mora (utilissimi per potenziare i personaggi, le armi e gli artefatti), dovete far sempre visita alla sezione della posta e selezionare il messaggio di oggi con 300 Mora come premio. All'interno del messaggio è incluso un link che consente ai giocatori di compilare un breve sondaggio circa le attività di gioco più gradite e al termine del quale si può ricevere un'altra mail con i 30.000 Mora. Anche in questo caso la validità dell'offerta è limitata e avete solo pochi giorni per compilare il sondaggio prima che sparisca definitivamente dalla vostra sezione Posta. Se avete bisogno di altre monete d'oro, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla pratica guida su come ottenere gratis 200.000 Mora in Genshin Impact, la quale permette in pochi istanti di raccogliere un grosso quantitativo della preziosa risorsa.