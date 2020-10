Genshin Impact: come ottenere gratis 30 Primogems e 5 Adventurer's Experience

Nella seconda settimana dal day one di Genshin Impact è ora arrivato un nuovo codice che permette ai giocatori di tutto il mondo di riscattare delle ricompense completamente gratuite.

Il codice di questa settimana dà accesso a 30 Primogems, utili all'acquisto di gettoni per sbloccare armi e personaggi, e 5 Adventurer's Experience, ovvero i manuali blu grazie ai quali si può far aumentare rapidamente il livello dei personaggi presenti nel proprio roster. Per riscattare i premi in questione non occorre far altro che visitare la sezione dedicata al riscatto dei codici sul sito ufficiale del titolo e, dopo aver effettuato il login, inserire la seguente combinazione di numeri e lettere selezionando come server Europa: GENSHIN1006U. Va precisato che possono riscattare questo codice esclusivamente gli utenti europei che hanno raggiunto il livello Adventurer 10 e che giocano su PC, Android e iOS. Esattamente come l'altro codice, infatti, anche questo non può funzionare in alcun modo sulla versione PlayStation 4.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come apprendere ricette e creare ingredienti in Genshin Impact. Avete già trovato la Master Sword di The Legend of Zelda in Genshin Impact?