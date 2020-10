Genshin Impact: come ottenere gratis 60 Primogem e 10.000 Mora

Se avete iniziato da poco a giocare a Genshin Impact, il nuovo free to play per console e dispositivi mobile, sappiate che esiste la possibilità di riscattare alcune ricompense gratuite con il semplice inserimento di un codice sul sito ufficiale.

Attualmente è attivo un solo codice che consente di ottenere 60 unità di Primogem, la valuta che può essere trasformata in gettoni da utilizzare nel negozio per sbloccare armi e personaggi, e 10.000 Mora, ovvero le monete d'oro che possono avere vari utilizzi. Per entrare in possesso di queste risorse non occorre far altro che visitare il sito ufficiale, effettuare l'accesso con il proprio account miHoYo e inserire il seguente codice: GENSHIN0928E.

Va precisato che il codice in questione funziona esclusivamente sui serve europei per i giocatori PC, iOS e Android e non è quindi possibile utilizzarlo su PlayStation 4. Nel caso in cui doveste ricevere un errore al momento del riscatto, significa che non avete ancora raggiungo il Livello Avventuriero 10, requisito fondamentale per ottenere queste ricompense gratuite.

Avete già letto la nostra la guida per iniziare ad esplorare Tevyat in Genshin Impact? Vi ricordiamo che il gioco può essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, PC (tramite client proprietario), iOS e Android, ma il cross-save è attivo su tutte le piattaforme ad eccezione della console Sony.