Genshin Impact: come ottenere gratis armi e personaggi

Se state giocando da qualche giorno a Genshin Impact, vi starete sicuramente domandando quali siano le modalità attraverso le quali espandere il proprio inventario e aggiungere nuovi elementi al proprio party di personaggi. Cerchiamo quindi di scoprire quali sono i modi più veloci per sbloccare nuovi eroi e affidargli le armi più forti.

Completando le prime quest principali è possibile sbloccare una serie di armi e personaggi che, per quanto possano risultare essere efficaci nel completamento delle attività più banali, non riescono a fronteggiare i nemici nelle situazioni più complesse e non vale quindi la pena spendere tempo e risorse nel loro potenziamento. Prima di dedicarsi ad eroi specifici conviene infatti tentare la sorte con le loot box contenenti sia armi che personaggi, le quali possono essere acquistate sia tramite microtransazioni che tramite i gettoni chiamati Acquaint Fates e Intertwined Fates nella sezione Wish.

Come ottenere Acquaint Fates e Intertwined Fates

Nel menu Wish esistono vari banner, ciascuno dei quali propone l'acquisto di loot box al prezzo di una delle due tipologie di gettoni. Se siete a corto di questa valuta, sappiate che è possibile trasformare i Primogems (i cristalli che si ottengono completando missioni, effettuando il login ogni giorno e portando a termine le sfide giornaliere) in Acquaint Fates o Intertwined Fates. Per effettuare la trasformazione in una delle due risorse non occorre far altro che recarsi nel menu Shop, visitare la sezione Paimon's Bargains e convertire le gemme in desideri. Ogni gettone vi costa 160 Primogems e vi suggeriamo di effettuare il cambio solo al momento dell'acquisto delle loot box per evitare di accumulare risorse di cui non avete bisogno.

Scelta del pacchetto

Sebbene le prime fasi di gioco vi inondino di Primogems, Acquaint Fates e Interwined Fates, si tratta di risorse molto difficili da mettere da parte e che andrebbero spese con attenzione. A prescindere da quanti gettoni vogliate investire nelle fasi iniziali di Genshin Impact, vi consigliamo di spenderne almeno 10 alla volta, poiché questo è l'unico modo per ottenere al 100% almeno un oggetto/eroe a 4 Stelle.

Beginner's Wish: questo banner è dedicato ai nuovi giocatori e può essere acquistato solo 20 volte (2 se consideriamo il bundle da 10). Il pacchetto da 10 ha un costo di 8 gettoni e al primo acquisto è garantita Noelle 4 Stelle, l'eroina armata di spadone

questo banner è dedicato ai nuovi giocatori e può essere acquistato solo 20 volte (2 se consideriamo il bundle da 10). Il pacchetto da 10 ha un costo di 8 gettoni e al primo acquisto è garantita Noelle 4 Stelle, l'eroina armata di spadone Ballad in Goblets: questo è un banner a tempo e ha tra i possibili drop l'eroe 5 Stelle Venti, considerato al momento uno dei più forti

questo è un banner a tempo e ha tra i possibili drop l'eroe 5 Stelle Venti, considerato al momento uno dei più forti Epitome Invocation: questo set a tempo contiene esclusivamente armi ed è indicato per chi è in cerca di equipaggiamento a 4 o 5 Stelle

questo set a tempo contiene esclusivamente armi ed è indicato per chi è in cerca di equipaggiamento a 4 o 5 Stelle Wanderlust Invocation: il set in questione non ha scadenza e sarà disponibile per sempre. Al suo interno possiamo trovare oggetti ed eroi di vario tipo, tra i quali anche Jean e Diluc 5 Stelle

Un'ottima idea potrebbe essere quella di iniziare con l'acquisto dei 2 Beginner's Wish, così da ottenere Noelle, qualche arma e, con un po' di fortuna, anche qualche altro personaggio che possa sostituire gli eroi gratuiti.

Ricompense garantite

Il team di sviluppo ha deciso di implementare una particolare meccanica che premia i giocatori che investono molti gettoni. Spendendo 90 Acquaint Fates o Interwined Fates nello stesso banner è assicurato un oggetto o un eroe a 5 Stelle. Stando alle ultime voci di corridoio, presto questo sistema potrebbe subire una piccola modifica e dovrebbe garantire ogni 50 Fates spesi la possibilità di scegliere un oggetto/personaggio a 5 Stelle tra quelli disponibili in quel banner (anche chi ha già speso questa cifra potrà effettuare la scelta, poiché il bonus sarà retroattivo).

Avete già letto la nostra guida su come ottenere gratis 60 Primogems e 10.000 Mora in Ghenshin Impact?