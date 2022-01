Genshin Impact: come ottenere Primogems gratis con l'evento web di Shenhe

Manca ormai pochissimo al debutto della versione 2.4 di Genshin Impact, una delle più ricche di sempre per quello che riguarda i banner a tempo e che, quindi, richiede ai giocatori grosse somme di Primogems per poter ottenere più personaggi possibile. A tal proposito, arriva in vostro aiuto l'evento web "The Crane in the Clouds".

Come potete facilmente intuire, si tratta di un altro di quegli eventi che non richiedono al giocatore di essere all'interno di Genshin Impact per poter essere completati e, a differenza di altri web event, questo può essere portato al 100% in una manciata di secondi. Il completamento di questo evento garantisce a tutti i giocatori non solo 40 Primogems gratis, ma anche 20.000 Mora, qualche Cristallo per potenziare le armi e una manciata di Shivada Jade, ovvero i materiali per l'ascensione dei personaggi Cryo che vi tornerà molto utile se avete intenzione di ottenere Shenhe.

Per prendere parte all'evento non dovete fare altro che effettuare l'accesso con le vostre credenziali miHoYo sul sito ufficiale (se giocate solo su PlayStation dovete accedere all'evento in game, dal menu) e poi visitare il portale dell'evento. Da qui è possibile seguire le istruzioni e completare le tre mini-attività proposte, le quali non consistono in altro che nel cliccare una serie di oggetti a schermo e infine condividere un post sui social. Vi consigliamo di premere il tasto giallo per copiare il link ed evitare di condividerli sui vostri profili social: in questo modo sarete liberi di scegliere se condividere o meno il link ottenendo lo stesso le ricompense. A proposito di ricompense, queste verranno inviate come sempre al vostro account tramite la posta in game e l'invio dovrebbe essere immediato. L'evento in questione terminerà domani, martedì 4 gennaio 2022, ed è accessibile esclusivamente a quei giocatori che hanno già raggiunto almeno l'Adventurer Rank 10.

Per chi non lo sapesse, nel corso della versione 2.4 di Genshin Impact sarà possibile ottenere 600 Primogems e 13 Interwined Fated gratis semplicemente effettuando l'accesso ai server.