Genshin Impact: come partecipare a sessioni multigiocatore e Co-op

Il nuovo action-gdr ad opera dello studio cinese miHoYo è disponibile gratuitamente per il download per tutti i possessori di PC, PS4, Switch o dispositivi mobile con sistemi operativi Android o iOS. Tra le varie funzionalità del gioco vi è anche quella che vi permette di giocare insieme ai vostri amici.

L’avventura all’interno del mondo di Genshin Impact, ispirato fortemente ai panorami di Zelda: Breath of the Wild, può essere affrontata dall’inizio alla fine completamente in solitaria, ma partecipare a sessioni multigiocatore insieme ad un gruppo di massimo altri tre amici è sicuramente più divertente e appagante. Ecco quindi tutto quello che dovete sapere sulla modalità multiplayer di Genshin Impact.

I primi dettagli che saltano all’occhio sono sicuramente le due principali limitazioni imposte a questa modalità. Prima di poterla sbloccare dovrete infatti raggiungere il Livello Avventuriero 16 in giocatore singolo: attenzione a non confondere questo indicatore con il Livello del Personaggio, poiché se quest’ultimo è unico per ogni vostro nuovo personaggio, il primo è invece collegato direttamente al vostro account, e non verrà mai resettato. Questo procedimento vi richiederà alcune ore di gioco prima di essere completato con successo, ma in compenso non comporta particolari difficoltà. Una volta sbloccato il multigiocatore avrete finalmente la facoltà di unirvi a un massimo di tre amici nella stessa sessione, ma non potrete tuttavia procedere all’interno della storia principale, né tantomeno aprire le casse di risorse che troverete in giro per la mappa: le uniche attività a cui vi sarà concesso di dedicarvi saranno infatti l’esplorazione e i combattimenti.



Naturalmente, anche tutti gli altri giocatori che inviterete a partecipare alla vostra sessione dovranno aver raggiunto il Livello Avventuriero 16: il modo più facile per farlo è concentrarsi sul completamento delle quest principali fin dall’inizio, che garantiscono grosse quantità di punti esperienza. Per invitare i vostri amici ad unirsi alla vostra partita non dovrete fare altro che recarvi all’interno del menu dedicato agli Amici, che una volta aperto vi mostrerà automaticamente tutti gli amici online sulla vostra stessa piattaforma; per invitare giocatori che utilizzano il gioco su dispositivi diversi, opzione possibile grazie al cross-play integrato tra tutte le piattaforme, dovrete invece cercare manualmente il loro numero identificativo. Vi ricordiamo che Genshin Impact è disponibile gratuitamente su PC, Playstation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili Android e iOS. Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida ai controlli di Genshin Impact.