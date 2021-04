Genshin Impact come Pokémon: 420 Primogems gratis e un pet nell'evento Wishful Drops

Proprio come in Pokémon, anche gli eroi di Genshin Impact possono ora andare a caccia di creature grazie al nuovo evento a tempo che prende il nome di Wishful Drops, il quale mette in palio numerose ricompense gratuite.

Come dare il via all'evento Wishful Drops

Il primo passo da seguire per iniziare l'evento è assicurarsi di aver raggiunto l'Adventurer Rank 20, requisito fondamentale per prendere parte a Wishful Drops. Fatto ciò, dovete come al solito accedere alla pagina Events dal menu e, in corrispondenza della pagina dedicata all'evento, selezionare "Navigate" per seguire la quest chiamata "Life Flows On (I)". Si tratta della prima delle due missioni dell'evento (la seconda verrà sbloccata nei prossimi giorni) e al suo completamento vi verrà dato un nuovo oggetto dagli utilizzi illimitati chiamato Inquisitive Endora: questa fiala permette di sostituire temporaneamente le abilità dei personaggi con il lancio di una bolla in grado di intrappolare le creature acquatiche.

Come ottenere i Primogems gratis e il pet

Una volta entrati in possesso dell'oggetto potete anche accedere al primo step dell'evento sempre tramite la schermata Events: vi verrà segnalata un'area circolare sulla mappa all'interno della quale andare a catturare le creature fatte d'acqua (identiche a quelle che avete affrontato durante la boss fight contro Oceanid). Ogni creatura vi farà guadagnare progressi nella quest e per ottenere i 60 Primogems gratis occorre raggiungere il 100% in un'area specifica. In totale ci sono cinque diverse aree in cui catturare le creature d'acqua, le quali verranno sbloccate nei prossimi giorni e permetteranno di ottenere in totale 300 Primogems, ai quali vanno aggiunti i 120 Primogems che si ottengono al completamento delle due quest dell'evento per un totale di 420. Completando tutte le catture potrete inoltre sbloccare l'Endora come pet, il quale vi accompagnerà durante le fasi d'esplorazione e i combattimenti.

Come sconfiggere il nuovo boss

Nel corso dell'evento è anche possibile affrontare una versione modificata di Rhodeia e riscattare le ricompense sfruttando i gettoni che si ottengono tramite l'evento o 40 unità di Resina. A differenza della boss fight standard contro Oceanid, in questo caso non si ottengono materiali per i personaggi di tipo Acqua ma solo punti esperienza e un bel po' di manuali per far salire di livello i personaggi. Si tratta quindi di un modo perfetto per mettere in pari tutti gli eroi che non avete ancora potenziato. Per sconfiggere il nuovo boss non dovete fare nulla di particolare se non colpirlo ogni volta che si avvicina all'arena e sconfiggere tutti i mob che vi invia contro. Di tanto in tanto eseguirà delle potenti tecniche in grado di infliggere ingenti danni, le quali possono essere evitate posizionandosi sui getti d'acqua che appaiono in giro per l'arena.

Ecco di seguito l'elenco dei personaggi che, nello scontro col nuovo boss di tipo Acqua, possono vantare il 30% in più di Hydro RES ed Energy Recharge:

Ganyu

Hu Tao

Keqing

Rosaria

Diona

Xinyan

Lisa

Fischl

Noelle

Va precisato che gli scontri con il boss sono facoltativi e non sono richiesti per ottenere le Primogems messe in palio nel corso dell'evento. Chiunque stia trovando difficoltà nella boss fight può inoltre decidere se affrontarla in compagnia di giocatori presenti nella lista amici o reperibili tramite matchmaking. L'evento Wishful Drops ha avuto inizio oggi, venerdì 9 aprile 2021, e resterà attivo solo per una settimana, ovvero. Avete quindi solo pochi giorni per completare tutte le catture e aggiudicarvi le ricompense.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida alle abilità di Rosaria e alle sue migliori build in Genshin Impact.