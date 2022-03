Genshin Impact: come preparare tutti i cocktail e ottenere 420 Primogems gratis

Per tutta la settimana resterà attivo l'evento a tempo limitato Of Drink A-Dreaming di Genshin Impact, il quale permette ai giocatori di ottenere un bel po' di Primogems gratis completando una serie di mini-giochi.

Come avrete notato, la seconda parte dell'evento è molto più complessa, dal momento che il gioco non comunica ai giocatori quali sono gli ingredienti utili per creare ciascuno dei drink. A questo proposito, abbiamo deciso di proporvi l'elenco completo dei drink, così che possiate immediatamente completare l'evento e ottenere un totale di 420 Primogems gratis in Genshin Impact.

Di seguito trovate l'elenco degli ingredienti con la loro traduzione in italiano:

Coffee: caffè

caffè Tea: tè

tè Juice: succo di frutta

succo di frutta Milk: latte

latte Fizzy Water: acqua

acqua Cocoa Paste: crema di cacao

crema di cacao Caramel: caramello

caramello Lemon: limone

limone Mint: menta

Questi sono invece tutti i cocktail con gli ingredienti da mescolare per la loro preparazione:

Athenaeum: tre dosi di caffè

tre dosi di caffè Barbatos' Boon: succo di frutta, acqua e menta

succo di frutta, acqua e menta Birch Sap: due dosi di succo di frutta e una di limone

due dosi di succo di frutta e una di limone Boreal Watch: tè, latte e menta

tè, latte e menta Brightcrown: una dose di tè e due dosi di latte

una dose di tè e due dosi di latte Caramel Pinecone: caffè, latte e caramello

caffè, latte e caramello Dawning Dew: due dosi di succo di frutta e una di acqua

due dosi di succo di frutta e una di acqua Dusk: una dose di tè e due dosi di succo di frutta

una dose di tè e due dosi di succo di frutta Foamy Reef: due dosi di caffè e una d'acqua

due dosi di caffè e una d'acqua Golden Eden: due dosi di caffè e una di latte

due dosi di caffè e una di latte Gray Valley Sunset: tre dosi di succo di frutta

tre dosi di succo di frutta Laughter and Cheer: tè, latte e crema di cacao

tè, latte e crema di cacao Love Poem: tè, latte e caramello

tè, latte e caramello Misty Garden: tre dosi di tè

tre dosi di tè Moonlit Alley: caffè, latte e crema di cacao

caffè, latte e crema di cacao Night of Swirling Stars: caffè e due dosi di latte

caffè e due dosi di latte Scholar's Afternoon: due dosi di tè e una di latte

due dosi di tè e una di latte Snow-Covered Kiss: due dosi di succo di frutta e una di latte

due dosi di succo di frutta e una di latte Stroke of Night: caffè, tè e latte

caffè, tè e latte Sweet Cider Lake: succo di frutta e due dosi di latte

succo di frutta e due dosi di latte Tart Brilliance: due dosi di tè e una di limone

Va precisato che queste sono le dosi standard per la preparazione dei drink, ma è possibile che i clienti vi chiedano delle piccole varianti. Potrebbero infatti chiedervi una nota aspra più accentuata (ovvero un limone extra), più latte o più caffè. In questi casi basta creare la ricetta di base del drink e aggiungere una dose extra di uno dei tre ingredienti in base alla loro richiesta. Ottenendo inoltre 400 punti nell'ultima sfida a tempo di Bartender Challenge potrete ricevere ben 1.500 punti del pass stagionale, fondamentali per ricevere le ricompense gratuite o premium (per chi ha effettuato l'acquisto del contenuto).

In attesa di scoprire i dettagli sul prossimo aggiornamento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo speciale sulle novità della versione 2.5 di Genshin Impact.