Genshin Impact: come proteggersi dal freddo a Dragonspine

Una delle principali novità dell'aggiornamento alla versione 1.2 di Genshin Impact è Dragonspine, la nuova porzione della mappa completamente innevata. Esplorando questi freddi luoghi, i protagonisti devono lottare contro la temperatura e, per fortuna, esistono alcuni semplici trucchi per evitare di morire a causa dello "Sheer Cold".

Questa nuova meccanica di gioco sta ad indicare la barra di colore azzurro che appare poco sopra quella della salute del personaggio che si sta utilizzando. Entrando nella regione innevata, questo indicatore inizierà a riempirsi progressivamente e, una volta raggiunto il 100%, farà perdere lentamente la salute al personaggio fino a metterlo KO. Se non avete abbastanza risorse per cucinare alcune delle pietanze che permettono di resistere al freddo ed ignorare così la meccanica dello Sheer Cold, vi consigliamo di seguire uno di questi suggerimenti per riscaldare il vostro personaggio ed azzerare l'indicatore del freddo:

Avvicinatevi ad una statua dei Sette (ce n'è soltanto una a Dragonspine)

(ce n'è soltanto una a Dragonspine) Teletrasportatevi verso il checkpoint più vicino

più vicino Utilizzate un'abilità di un personaggio di tipo Fuoco per accendere una torcia o un falò e posizionatevi davanti alla fiamma per qualche istante

o un e posizionatevi davanti alla fiamma per qualche istante Avvicinatevi ad un Warming Seelie , ovvero uno degli esserini arancioni simili a quelli azzurri che nel resto della mappa segnalano la posizione dei segreti

, ovvero uno degli esserini arancioni simili a quelli azzurri che nel resto della mappa segnalano la posizione dei segreti Interagite con un Ruin Brazier, ovvero i piccoli pilastri di pietra che si accendono e generano una fiamma in grado di riscaldare i personaggi

Con questi consigli il vostro party di eroi non subirà mai gli effetti del freddo e non dovrete così ricorrere all'utilizzo di pozioni per riportare in vita gli elementi della squadra messi KO dalle rigide temperature di Dragonspine.

